Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал, как действовать мужчинам, которых сотрудники ТЦК и СП пытаются силой задержать. Он подчеркнул, что каждый должен знать свои права и уметь их защищать. В случае незаконных действий со стороны представителей военкомата можно обратиться за помощью в полицию, к адвокату и близким людям.

Об этом со ссылкой на нардепа сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/oleksiihoncharenko

Алгоритм действий при задержании

Если сотрудники ТЦК и СП пытаются силой посадить мужчину в автомобиль или ограничивают его передвижение, потерпевший может вызвать полицию.

"Сообщите, что вас принудительно удерживают и пытаются доставить в ТЦК", — написал Гончаренко.

Инструкция по действиям в случае задержания сотрудниками ТЦК и СП. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

По его словам, во время задержания следует фиксировать на видео все, что происходит: лица, жетоны, служебные удостоверения участников инцидента. Также нужно запомнить, когда, где и при каких обстоятельствах произошло задержание, и записать номера автомобилей.

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Нардеп подчеркнул, что военнообязанные имеют право на помощь адвоката и родственников, а в случае травм могут требовать, чтобы на место вызвали медиков.

"Если вам не позволяют связаться с адвокатом или родственниками, зафиксируйте это", — отметил он.

Также Гончаренко добавил, что подписывать документы можно только после ознакомления с ними. Видео, фотографии и копии документов нужно сохранять. Если человека незаконно лишили свободы, сотрудник ТЦК превысил служебные полномочия или применил насилие, адвокат поможет потерпевшему подготовить заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), прокуратуру или другие правоохранительные органы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко сообщал, что в Камень-Каширском районе Волынской области сотрудники ТЦК забрали мужчину из дома и силой посадили в автомобиль. По словам потерпевшего, впоследствии его против воли удерживали. Дело расследует полиция.



Также Новини.LIVE писал, что в Кременчуге на Полтавщине питбуля привязали к скамейке в парке. Рядом с собакой оставили записку, в которой указали, что владельца животного забрали в ТЦК. Четвероногому уже нашли новых хозяев.