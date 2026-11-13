Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Народний депутат Олексій Гончаренко порадив, як діяти чоловікам, яких намагаються силоміць затримати працівники ТЦК та СП. Він наголосив, що кожен має знати свої права та вміти їх захищати. У разі незаконних дій із боку представників військкомату можна звернутися по допомогу до поліції, адвоката та близьких людей.

Про це з посиланням на нардепа передає Новини.LIVE.

Реклама

Скриншот повідомлення t.me/oleksiihoncharenko

Алгоритм дій під час затримання

Якщо працівники ТЦК та СП намагаються силоміць посадити чоловіка в автомобіль або обмежують пересування цієї людини, потерпілий може викликати поліцію.

"Повідомте, що вас примусово утримують і намагаються доставити до ТЦК", — написав Гончаренко.

Реклама

Інструкція щодо дій у разі затримання працівниками ТЦК та СП. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

За його словами, під час затримання варто фіксувати на відео все, що відбувається: обличчя, жетони, службові посвідчення учасників інциденту. Також потрібно запам'ятати, коли, де та за яких обставин сталося затримання, і записати номери автомобілів.

Читайте також:

Нардеп наголосив, що військовозобов'язані мають право на допомогу адвоката і родичів, а в разі травм можуть вимагати, щоб на місце викликали медиків.

Реклама

"Якщо вам не дозволяють зв'язатися з адвокатом або родичами, зафіксуйте це", — зазначив він.

Також Гончаренко додав, що підписувати документи можна лише після ознайомлення з ними. Відео, фотографії та копії паперів треба зберігати. Якщо людину незаконно позбавили волі, працівник ТЦК перевищив службові повноваження або застосував насильство, адвокат допоможе потерпілому підготувати заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР), прокуратури чи інших правоохоронних органів.

Реклама

Раніше Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка повідомляв, що в Камінь-Каширському районі Волинської області працівники ТЦК забрали чоловіка з дому та силоміць посадили в автомобіль. За словами потерпілого, надалі його проти волі утримували. Справу розслідує поліція.



Також Новини.LIVE писав, що у Кременчуці на Полтавщині пітбуля прив'язали до лавки в парку. Поруч із собакою залишили записку, у якій зазначили, що власника тварини забрали до ТЦК. Чотирилапому вже знайшли нових господарів.