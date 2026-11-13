Украинский военнослужащий на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

В пятницу, 13 ноября, представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский заявил, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки пока не предусматривает кардинальных изменений в их работе. Военное руководство сосредоточилось на урегулировании отдельных проблемных вопросов, которые больше всего беспокоят граждан.

Об этом Домбровский рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Что изменится в работе ТЦК после реформы

Представитель ОК "Запад" сообщил, что Генеральный штаб уже проработал внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность ТЦК.

В частности, речь идет о работе групп оповещения и их взаимодействии с правоохранительными органами. При этом правительство занимается вопросами бронирования военнообязанных и предоставления отсрочек от мобилизации.

"Я бы не говорил сейчас о том, что происходят какие-то существенные кардинальные изменения в работе основных территориальных центров, потому что система работает давно. Мы говорим лишь об отдельных случаях, которые являются наиболее болезненными для наших граждан", — пояснил Домбровский.

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Военный также подчеркнул, что надлежащее ведение воинского учета зависит не только от работы государственных органов, но и от ответственного отношения самих граждан.

По словам военного, военнообязанные должны своевременно обновлять персональные данные и выполнять установленные законодательством обязанности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о решении апелляционного суда относительно незаконной мобилизации мужчины, который ухаживал за отцом с инвалидностью. Сотрудники ТЦК направили его на ВВК, не рассмотрев должным образом заявление об отсрочке. Суд обязал воинскую часть уволить мужчину со службы и исключить из списков личного состава.

Также Новини.LIVE писал, что появилось разъяснение относительно мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Принудительному призыву могут подлежать молодые граждане, которые уже имеют статус военнообязанных или резервистов.