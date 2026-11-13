Український військовий на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

У п'ятницю, 13 листопада, представник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський заявив, що реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки наразі не передбачає кардинальних змін у їхній роботі. Військове керівництво зосередилося на врегулюванні окремих проблемних питань, які найбільше турбують громадян.

Про це Домбровський розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що зміниться в роботі ТЦК після реформи

Представник ОК "Захід" повідомив, що Генеральний штаб уже опрацював внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність ТЦК.

Зокрема, йдеться про роботу груп оповіщення та їхню взаємодію з правоохоронними органами. При цьому уряд займається питаннями бронювання військовозобов'язаних і надання відстрочок від мобілізації.

"Я би не говорив зараз про те, що відбуваються якісь суттєві кардинальні зміни в роботі основних територіальних центрів, тому що система працює давно. Ми говоримо лише про окремі випадки, які є найбільш наболілими для наших громадян", — пояснив Домбровський.

Читайте також:

Військовий також наголосив, що належне ведення військового обліку залежить не лише від роботи державних органів, а й від відповідального ставлення самих громадян.

За словами військового, військовозобов'язані повинні своєчасно оновлювати персональні дані та виконувати встановлені законодавством обов'язки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що стало відомо про рішення апеляційного суду щодо незаконної мобілізації чоловіка, який доглядав за батьком з інвалідністю. Працівники ТЦК направили його на ВЛК, не розглянувши належним чином заяву про відстрочку. Суд зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби та виключити зі списків особового складу.

Також Новини.LIVE писав, що з'явилося роз'яснення щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років. Примусовому призову можуть підлягати молоді громадяни, які вже мають статус військовозобов'язаних або резервістів.