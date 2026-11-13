Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: кадр з відео

Апеляційний суд зобов'язав військову частину звільнити чоловіка, якого ТЦК незаконно мобілізував під час оформлення відстрочки. Суд першої інстанції визнавав призов протиправним, але відмовлявся відпускати позивача додому через відсутність такої процедури. Та апеляція довела, що порушене право має бути поновлено.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому чоловіка мобілізували попри його намір оформити відстрочку

Наприкінці літа 2025 року військовозобов'язаний прийшов до територіального центру комплектування. Чоловік мав намір оформити відстрочку від мобілізації, оскільки доглядає за батьком з безстроковою інвалідністю другої групи. На підтвердження цього він приніс усі необхідні медичні висновки та пенсійне посвідчення.

У ТЦК дані перевірили та виявили, що у батька є ще один син і дочка. Співробітники центру комплектування вирішили, що наявність інших дітей автоматично позбавляє заявника права на відстрочку. Чоловіка одразу направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним, після чого він потрапив до навчального центру ЗСУ.

Опинившись у військовій частині, мобілізований подав позов до Одеського окружного адміністративного суду. Він вимагав визнати дії військкомату незаконними та звільнити його зі служби.

Читайте також:

Під час розгляду справи виявилося, що ТЦК взагалі не ухвалював офіційного рішення про відмову у відстрочці, як того вимагає закон. Судді двічі просили представників центру комплектування надати відповідні документи, але жодних доказів ті не принесли. Через це суд першої інстанції визнав, що до офіційного розгляду заяви про відстрочку чоловіка мобілізувати не мали права.

Проте додому позивача не відпустили. Судді послалися на рішення Верховного Суду про те, що процедура призову вже завершена і є незворотною. Вийшов парадокс, що держава визнала, що мобілізувала людину незаконно, але відмовилася звільняти її з армії.

Рішення апеляції та новий правовий прецедент

Не погоджуючись із цим, військовослужбовець далі звернувся до П’ятого апеляційного адміністративного суду. Колегія суддів стала на бік мобілізованого. Вони пояснили, що закон, який не передбачає незаконної мобілізації як підстави для звільнення, стосується лише тих, кого призвали правомірно.

Апеляція застосувала базовий принцип права, що із протиправного діяння не виникає право. Судді наголосили, що незаконні дії державного органу не можуть мати законних наслідків. Відтак констатувати порушення недостатньо, адже треба реально поновити права людини.

Крім того, апеляція відкинула посилання на рішення Верховного Суду. Там йшлося про військового, який згадав про непроходження ВЛК через рік служби. Натомість у цій справі чоловіка мобілізували одразу після подання заяви на відстрочку.

У підсумку П'ятий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції. Військову частину офіційно зобов'язали видати наказ про звільнення чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу. Постанова набула чинності негайно.

Новини.LIVE інформували раніше, що на Волині суд покарав місцевого жителя за зрив роботи військових під час воєнного стану. Чоловік публікував у Viber-групі підказки, які допомагали військовозобов'язаним оминати патрулі ТЦК.

Водночас Верховний Суд став на бік бійців у суперечках із військовими лікарями та заборонив медкомісіям відмовляти в перегляді діагнозів. Тепер суди ретельніше перевірятимуть, наскільки обґрунтовано ВЛК виносять рішення про придатність військових.

Крім того, на Буковині закрили кримінальну справу проти військового, який через страх загинути пішов у СЗЧ і понад рік не з'являвся на службі. Суд звільнив його від відповідальності після того, як чоловік висловив бажання повернутися до війська.