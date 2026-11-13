Сотрудник ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: кадр из видео

Апелляционный суд обязал воинскую часть освободить мужчину, которого ТЦК незаконно мобилизовал во время оформления отсрочки. Суд первой инстанции признал призыв противоправным, но отказывался отпускать истца домой из-за отсутствия такой процедуры. Однако апелляция доказала, что нарушенное право должно быть восстановлено.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Почему мужчину мобилизовали, несмотря на его намерение оформить отсрочку

В конце лета 2025 года военнообязанный явился в территориальный центр комплектования. Мужчина намеревался оформить отсрочку от мобилизации, поскольку ухаживает за отцом с бессрочной инвалидностью второй группы. В подтверждение этого он принес все необходимые медицинские заключения и пенсионное удостоверение.

В ТЦК данные проверили и обнаружили, что у отца есть еще один сын и дочь. Сотрудники центра комплектования решили, что наличие других детей автоматически лишает заявителя права на отсрочку. Мужчину сразу направили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным, после чего он попал в учебный центр ВСУ.

Оказавшись в воинской части, мобилизованный подал иск в Одесский окружной административный суд. Он требовал признать действия военкомата незаконными и уволить его со службы.

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В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ТЦК вообще не принимал официального решения об отказе в отсрочке, как того требует закон. Судьи дважды просили представителей центра комплектования предоставить соответствующие документы, но никаких доказательств те не принесли. В связи с этим суд первой инстанции признал, что до официального рассмотрения заявления об отсрочке мобилизовать мужчину не имели права.

Однако домой истца не отпустили. Судьи сослались на решение Верховного Суда о том, что процедура призыва уже завершена и является необратимой. Возник парадокс: государство признало, что мобилизовало человека незаконно, но отказалось освободить его из армии.

Решение апелляционного суда и новый правовой прецедент

Не согласившись с этим, военнослужащий далее обратился в Пятый апелляционный административный суд. Коллегия судей встала на сторону мобилизованного. Они пояснили, что закон, не предусматривающий незаконную мобилизацию в качестве основания для увольнения, касается только тех, кого призвали правомерно.

Апелляционный суд применил базовый принцип права, согласно которому из противоправного деяния не возникает право. Судьи подчеркнули, что незаконные действия государственного органа не могут иметь законных последствий. Поэтому констатировать нарушение недостаточно, ведь необходимо реально восстановить права человека.

Кроме того, апелляционный суд отклонил ссылку на решение Верховного Суда. Там речь шла о военнослужащем, который вспомнил о непрохождении ВВК через год службы. В то же время в данном деле мужчину мобилизовали сразу после подачи заявления об отсрочке.

В итоге Пятый апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции. Военную часть официально обязали издать приказ об увольнении мужчины со службы и исключить его из списков личного состава. Постановление вступило в силу немедленно.

Новини.LIVE ранее сообщали, что на Волыни суд наказал местного жителя за срыв работы военных во время военного положения. Мужчина публиковал в группе Viber подсказки, которые помогали военнообязанным обходить патрули ТЦК.

В то же время Верховный Суд встал на сторону бойцов в спорах с военными врачами и запретил медкомиссиям отказывать в пересмотре диагнозов. Теперь суды будут тщательнее проверять, насколько обоснованно ВВК выносят решения о годности военнослужащих.

Кроме того, на Буковине закрыли уголовное дело против военного, который из-за страха погибнуть ушел в СЗЧ и более года не появлялся на службе. Суд освободил его от ответственности после того, как мужчина выразил желание вернуться в армию.