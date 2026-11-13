Жінка в українській армії. Ілюстративне фото

В Україні знову обговорюють можливість залучення жінок до військової служби на тлі потреби у перерозподілі особового складу в Силах оборони. Серед публічних пропозицій — заповнення жінками окремих тилових і штабних посад, які зараз обіймають чоловіки. Останніх, згідно з цією ідеєю, можна було б перенаправляти на інші військові спеціальності, зокрема пов’язані з керуванням безпілотниками. Однак твердження про підготовку обов’язкової мобілізації жінок з весни 2027 року поки що не підтверджені офіційними документами.

Більше того, профільний комітет Верховної Ради раніше заявляв, що не працює над такими змінами, повідомляють Новини.LIVE.

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Звідки з’явилася ідея залучення жінок

Одним із публічних прихильників такого підходу став колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Він висловлювався за ширше залучення жінок до військової служби та пропонував розглядати їхні кандидатури насамперед для роботи в тилу та на забезпечення. У такому разі чоловіків, які обіймають відповідні посади, можна було б переводити на інші напрямки служби.

Схожі пропозиції озвучувала народна депутатка Мар’яна Безугла, яка говорила про можливість участі жінок у діловодстві та кадровій роботі в армії.

Що відповіли у Верховній Раді

У серпні 2026 року Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки опублікував заяву, в якій спростував інформацію про підготовку обов’язкової мобілізації жінок. У комітеті повідомили, що відповідні законопроекти не зареєстровані, законодавча робота в цьому напрямку не ведеться, а внутрішніх обговорень такої ініціативи не було. Там також наголосили, що публічні заяви окремих політиків не слід сприймати як позицію парламенту чи рішення держави, яке готується. Однак розмови про те, що вже навесні 2027 року ситуація може змінитися, виникають постійно.

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Що передбачає чинне законодавство

Українське законодавство розмежовує військовий облік жінок та їхній призов на військову службу. Обов’язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою, які відповідають встановленим вимогам. Для представниць інших спеціальностей, споріднених із військово-обліковими, постановка на облік залишається добровільною.

Перебування на військовому обліку саме по собі не означає автоматичного призову: чинні норми передбачають зарахування жінок на військову службу в добровільному порядку. Таким чином, обов’язковий облік окремих категорій та обов’язкова мобілізація — це різні правові процедури.

Яку позицію озвучували у керівництві країни

Окремо цю тему коментував керівник Офісу президента Кирило Буданов. У серпні 2026 року він заявив, що не бачить необхідності в мобілізації жінок. Ця позиція пролунала на тлі пропозицій щодо розширення їхньої участі в забезпеченні армії та перерозподілі обов’язків між військовослужбовцями.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко пропонує робити військовозобов’язаним громадянам під час зустрічі зі співробітниками ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в оперативному командуванні "Захід" пояснили, чи будуть якісь зміни в роботі представників ТЦК найближчим часом.