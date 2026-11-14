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Головна ТЦК У Міноборони попередили про проблеми з Резерв+

У Міноборони попередили про проблеми з Резерв+

Ua ru
14 листопада 2026 15:52
Мобілізація в Україні: Резерв+ частково припинить свою діяльність УНІАН
Головна сторінка додатка "Резерв+". Фото: УНІАН

Увечері 14 листопада користувачі додатка "Резерв+" можуть зіткнутися з тимчасовими обмеженнями під час користування окремими функціями. Це пов’язано з плановим технічним обслуговуванням однієї з систем, з якими працює сервіс. Технічні роботи заплановано на період з 21:00 до 00:00.

У цей час можливі затримки під час формування та оновлення електронного військово-облікового документа, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Як не залишитися без електронного документа

Тимчасові складнощі можуть виникнути з іншими послугами додатка. Тим, кому військово-обліковий документ може знадобитися ввечері, рекомендують заздалегідь зберегти його на смартфоні. Для цього на головному екрані "Резерв+" потрібно відкрити меню зі значком "+" і вибрати функцію "Завантажити PDF".

Після збереження файл залишиться на пристрої, тому його можна буде відкрити навіть у разі тимчасових проблем з оновленням даних у додатку.

Чи потрібно повторно входити в обліковий запис

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться або додаток не зможе отримати необхідні відомості, достатньо повторити спробу пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

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За інформацією Міноборони, після завершення технічних робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, як військовозобов'язані громадяни можуть відстояти свої права під час зустрічі з представниками ТЦК та СП. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко надав послідовну інструкцію.

Також Новини.LIVE писали, чому українцям не варто найближчим часом розраховувати на зміну методів роботи ТЦК. Один із відомих військовослужбовців пояснив причину, через яку система залишиться стабільною.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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