Головна сторінка додатка "Резерв+". Фото: УНІАН

Увечері 14 листопада користувачі додатка "Резерв+" можуть зіткнутися з тимчасовими обмеженнями під час користування окремими функціями. Це пов’язано з плановим технічним обслуговуванням однієї з систем, з якими працює сервіс. Технічні роботи заплановано на період з 21:00 до 00:00.

У цей час можливі затримки під час формування та оновлення електронного військово-облікового документа, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Як не залишитися без електронного документа

Тимчасові складнощі можуть виникнути з іншими послугами додатка. Тим, кому військово-обліковий документ може знадобитися ввечері, рекомендують заздалегідь зберегти його на смартфоні. Для цього на головному екрані "Резерв+" потрібно відкрити меню зі значком "+" і вибрати функцію "Завантажити PDF".

Після збереження файл залишиться на пристрої, тому його можна буде відкрити навіть у разі тимчасових проблем з оновленням даних у додатку.

Чи потрібно повторно входити в обліковий запис

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться або додаток не зможе отримати необхідні відомості, достатньо повторити спробу пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

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За інформацією Міноборони, після завершення технічних робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичному режимі.

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