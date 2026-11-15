Украинский военный возле школьной доски. Фото иллюстративное

Право на отсрочку по педагогической должности не помогло 25-летнему жителю Волынской области оспорить призыв на военную службу. Мужчина работал ассистентом учителя и утверждал, что занимал полную ставку в учебном заведении. Он обратился за отсрочкой, однако комиссия при территориальном центре комплектования отказала ему. После мобилизации мужчина решил оспорить действия ТЦК в административном суде.

Но судьи не нашли оснований признать призыв незаконным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Истец работал в Розничевской гимназии-филиале Колковского лицея Волынской области. По данным учебного заведения, трудовые отношения с ним начались 1 сентября 2026 года, а работа была основной. Мужчина указывал, что его нагрузка составляла 25 часов в неделю, что соответствовало одной полной ставке. Заявление на получение отсрочки он передал через ЦНАП 2 сентября.

Как комиссия обосновала отказ

Обращение было рассмотрено 7 сентября, после чего оформили отказ протоколом №214. В качестве причины указали отсутствие документа, который подтверждал бы долю занимаемой должности в оплате труда. Мужчина настаивал, что его заявление фактически не рассмотрели, однако суд установил, что решение по нему было принято до даты призыва.

Закон предусматривает отсрочку для педагогических работников учреждений общего среднего образования при условии, что они трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. При этом одного подтверждения факта трудоустройства в рассматриваемом случае оказалось недостаточно: комиссия потребовала документ о размере занятости. 14 сентября группа оповещения установила, что оформленной отсрочки у мужчины нет. После прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к службе, а приказом руководителя ТЦК №6181 призвали и направили в воинскую часть.

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В судебном решении отдельно рассмотрели вопрос о моменте оформления отсрочки и последствиях приобретения статуса военнослужащего. Суд указал, что до принятия комиссией решения действует предусмотренная законом защита от призыва, однако в этом деле отказ был вынесен 7 сентября, то есть до мобилизации.

Также судьи отметили, что отмена приказа о призыве после зачисления человека в воинскую часть сама по себе не возвращает его в прежний правовой статус: основания для увольнения с военной службы регулируются отдельно. В итоге Волынский окружной административный суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

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