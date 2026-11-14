Командующий ДШВ Олег Апостол. Фото: YouTube

Вопрос увольнения военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте, остается одним из наиболее сложных для украинской армии. Командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол считает, что масштабная демобилизация во время войны может ослабить боеспособность ВСУ. Главная трудность, по его словам, заключается в отсутствии возможности быстро заменить опытных бойцов подготовленными специалистами.

Армейские подразделения зависят не только от пехоты, но и от большого количества военных других специальностей, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

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Почему армии сложно заменить опытных военнослужащих

Во время общения с журналистами Олег Апостол объяснил, что подготовка нового личного состава не позволяет быстро восполнить потерю людей, уже имеющих боевой опыт. Он обратил внимание на значение специалистов, выполняющих задачи, от которых зависит работа подразделений.

"Представьте, что такое для Вооруженных сил демобилизовать этот обученный личный состав", — отметил командующий ДШВ.

Речь идет не только о пехотинцах и операторах беспилотных систем. Армии также необходимы артиллеристы, ремонтники, специалисты по обеспечению и другие подготовленные военнослужащие. Олег Апостол признал, что понимает усталость бойцов, которые годами участвуют в боевых действиях. Он сам находится на войне с 2014 года и, по его словам, осознает желание военных вернуться домой. Вместе с тем командующий подчеркнул, что Украина продолжает защищать свою территорию, а кадровые потребности армии остаются значительными.

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Что известно о подготовке изменений в военной службе

Дискуссия о демобилизации связана и с разработкой новых подходов к определению сроков службы. Заместитель министра обороны Любовь Галан 13 ноября сообщила в Верховной Раде, что ведомство подготовило несколько вариантов соответствующего законопроекта. Сейчас предложения согласовывают с правительством и военно-политическим руководством. Окончательные условия и сроки внесения документа в парламент пока не объявлены.

Ранее Минобороны также сообщало о планах поэтапного увольнения отдельных категорий военнослужащих с учетом продолжительности службы и участия в боевых действиях.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как действовать военнообязанным мужчинам, которых сотрудники ТЦК и СП пытаются силой задержать. Рекомендациями на этот счет поделился Алексей Гончаренко.

Также Новини.LIVE писали, что реформа ТЦК и СП в данный момент не предусматривает кардинальных изменений в их работе. Причины назвал представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский.