Командувач ДШВ Олег Апостол. Фото: YouTube

Питання звільнення військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті, залишається одним із найскладніших для української армії. Командувач Десантно-штурмовими військами Олег Апостол вважає, що масштабна демобілізація під час війни може послабити боєздатність ЗСУ. Головна складність, за його словами, полягає у відсутності можливості швидко замінити досвідчених бійців підготовленими фахівцями.

Армійські підрозділи залежать не тільки від піхоти, а й від великої кількості військових інших спеціальностей, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

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Чому армії складно замінити досвідчених військовослужбовців

Під час спілкування з журналістами Олег Апостол пояснив, що підготовка нового особового складу не дозволяє швидко заповнити втрату людей, які вже мають бойовий досвід. Він звернув увагу на значення фахівців, які виконують завдання, від яких залежить робота підрозділів.

"Уявіть, що це для Збройних сил — демобілізувати цей навчений особовий склад", — зазначив командувач ДШВ.

Мова йде не лише про піхотинців та операторів безпілотних систем. Армії також потрібні артилеристи, ремонтники, фахівці з забезпечення та інші підготовлені військовослужбовці. Олег Апостол визнав, що розуміє втому бійців, які роками беруть участь у бойових діях. Він сам перебуває на війні з 2014 року і, за його словами, усвідомлює бажання військових повернутися додому. Разом з тим командувач наголосив, що Україна продовжує захищати свою територію, а кадрові потреби армії залишаються значними.

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Що відомо про підготовку змін у військовій службі

Дискусія щодо демобілізації пов’язана й із розробкою нових підходів до визначення термінів служби. Заступниця міністра оборони Любов Галан 13 листопада повідомила у Верховній Раді, що відомство підготувало кілька варіантів відповідного законопроекту. Наразі пропозиції узгоджуються з урядом та військово-політичним керівництвом. Остаточні умови та терміни внесення документа до парламенту поки що не оголошені.

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