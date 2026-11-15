Співробітники ТЦК та поліція. Фото: Четверта влада

В Україні триває мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов’язані українці продовжують отримувати повістки. При цьому питання про те, де представники ТЦК та СП можуть вручати повістки, як і раніше, залишається актуальним.

Відповідь на це в коментарі "Фактам ICTV" надали юрист у сфері військового права та мобілізації Андрій Ревенко та юрист-волонтер Євген Промський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де і як працівники ТЦК можуть вручати повістки

За словами Ревенка, на сьогодні ані нормативно-правові акти, ані закони не містять конкретних місць, де ТЦК не могли б вручати повістки.

Таким чином, отримати повістку можна практично в будь-якому місці. Зокрема, її можуть вручити на вулиці, зупинці громадського транспорту, блокпосту або в інших місцях загального користування.

Тим часом Євген Промський уточнив, що право на вручення повісток мають такі категорії представників:

Читайте також:

співробітники ТЦК — у межах адміністративної території, на яку поширюються їхні повноваження;

органи місцевих державних адміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських та районних рад;

керівники підприємств, установ та організацій.

При цьому для вручення повісток уповноважені особи повинні мати відповідне службове посвідчення.

"Зазначені особи мають право вручати повістки, якщо мають службове посвідчення, яке надає їм право вручати повістки", — сказав юрист.

Своєю чергою Антон Ревенко також звернув увагу на те, що повістка вважається врученою лише в тому разі, якщо військовозобов’язаний громадянин отримав її особисто та підписав. Саме з цього моменту починається відлік строку, протягом якого особа зобов’язана прибути до ТЦК та СП.

"Якщо представники ТЦК залишили повістку в поштовій скриньці або за дверима, то вона не вважається врученою", — каже юрист.

Також варто додати, що представники ТЦК не наділені повноваженнями самостійно затримувати військовозобов’язаних або примусово доставляти їх до територіальних центрів комплектування. Такі дії можуть здійснювати співробітники поліції, якщо особа вчинила адміністративне правопорушення.

Як повідомляли Новини.LIVE, смс від "Укрпошти" без зазначення відправника може означати, що вам надійшла повістка. Однак юристи зазначають, що ігнорувати такі листи небезпечно, оскільки через три дні ігнорування це вважатиметься відмовою і матиме наслідки.

Також ми писали, що робити, якщо "Укрпошта" незаконно повертає повістки до ТЦК раніше терміну.