Сотрудники ТЦК и полиция. Фото: Четвертая власть

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, а это значит, что военнообязанные украинцы продолжают получать повестки. При этом вопрос о том, где представители ТЦК и СП могут вручать повестки, по-прежнему актуален.

Ответ на это в комментарии "Фактам ICTV" сказали юрист в сфере военного права и мобилизации Андрей Ревенко и юрист-волонтер Евгений Промский, передает Новини.LIVE.

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Где и как работники ТЦК могут вручать повестки

По словам Ревенко, на сегодня ни нормативно-правовые акты, ни законы не содержат конкретных мест, где ТЦК не могли бы вручать повестки.

Таким образом, получить повестку можно практически в любом месте. В частности, ее могут вручить на улице, остановке общественного транспорта, блокпосту или в других местах общего пользования.

Тем временем Евгений Промский уточнил, что право на вручение повесток имеют следующие категории представителей:

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сотрудники ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяются их полномочия;

органы местных государственных администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;

руководители предприятий, учреждений и организаций.

При этом для вручения повесток уполномоченные лица должны иметь соответствующее служебное удостоверение.

"Указанные лица имеют право вручать повестки, если имеют служебное удостоверение, которое дает им право вручать повестки", — сказал юрист.

В свою очередь Антон Ревенко также обратил внимание на то, что повестка считается врученной только в случае того, если военнообязанный гражданин получил ее лично и подписал. Именно с этого момента начинается отсчет срока, в течение которого человек обязан прибыть в ТЦК и СП.

"Если представители ТЦК оставили повестку в почтовом ящике или в дверях, то она не считается врученной", — говорит юрист.

Также стоит добавить, что представители ТЦК не наделены полномочиями самостоятельно задерживать военнообязанных или принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Такие действия могут осуществлять сотрудники полиции, если человек совершил административное правонарушение.

Как сообщали Новини.LIVE, смс от "Укрпочты" без указания отправителя может означать, что вам пришла повестка. Однако юристы отмечают, что игнорировать такие письма опасно, так как спустя три дня игнорирования это будет считаться отказом и иметь последствия.

Также мы писали, что делать, если "Укрпочта" незаконно возвращает повестки в ТЦК раньше времени.