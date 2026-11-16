Проверка водителей на блокпосту. Фото: Суспильне

Проверка военно-учетных документов на блокпосту не означает, что отсутствие отметки о медицинском осмотре автоматически повлечет доставление человека в ТЦК. Для обязательного прохождения комиссии необходимо законное основание и соответствующее направление. Это правило распространяется и на граждан с действующим бронированием. Однако для некоторых военнообязанных предусмотрены исключения, при которых повторный медосмотр остается обязательным.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, почему пустая графа о ВВК в приложении "Резерв+" сама по себе не считается нарушением, сообщают Новини.LIVE.

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Действителен ли документ без отметки о ВВК

Электронный военно-учетный документ с актуальным QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Сведения о прохождении ВВК отображаются в "Резерв+" при условии, что они внесены в реестр "Оберіг". Если соответствующей информации нет, это не делает электронный документ недействительным и не означает, что гражданин уклоняется от медицинского осмотра.

Юрист обращает внимание, что при проверке на блокпосту достаточно предъявить паспорт и действующий военно-учетный документ. Если требование о доставлении в ТЦК объясняют исключительно отсутствием записи о ВВК, можно попросить назвать конкретное правовое основание. Другие обстоятельства, например неявка по надлежащим образом врученной повестке или пребывание в розыске, оцениваются отдельно и могут иметь самостоятельные правовые последствия.

Когда бронирование не освобождает от повторной комиссии

По общему правилу военнообязанных с действующей отсрочкой, включая забронированных работников, не направляют на медицинское освидетельствование. Однако законодательство предусматривает исключение для граждан, которых ранее признали ограниченно годными и которые не прошли повторную ВВК. Эта категория должна была завершить медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Указанное исключение не распространяется на людей, официально признанных лицами с инвалидностью.

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При этом отсутствие сведений о медосмотре в приложении не заменяет официального направления и не устанавливает новый срок для самостоятельного обращения в ТЦК. Необходимость повторной комиссии определяется с учетом предыдущего заключения ВВК и требований законодательства. Если у человека есть законное направление, его следует выполнить, даже когда бронирование продолжает действовать.

Влияет ли медосмотр на действующую бронь

Само прохождение ВВК не прекращает бронирование и не означает автоматического призыва на военную службу. Даже если по результатам обследования мужчину признают годным, действующая отсрочка продолжает сохранять силу до ее прекращения на предусмотренных законом основаниях.

Отсутствие отметки о комиссии в "Резерв+" не является самостоятельной причиной для принудительного доставления, а вопрос о повторном медосмотре зависит от конкретного статуса военнообязанного и наличия законного направления.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о скандальном инциденте с участием ТЦК на Волыни, в ходе которого пострадала местная пенсионерка. Все стороны конфликта представили свои версии событий.

Также Новини.LIVE писали о том, что суд не позволил украинцу с инвалидностью получить компенсацию за моральный ущерб после действий ТЦК, который объявил его в розыск.