Розыск в мобильном приложении "Резерв+". Фото иллюстративное

Суд в Харьковской области рассмотрел спор военнообязанного с территориальным центром комплектования из-за отметки о нарушении правил воинского учета и розыске. Мужчина имеет II группу инвалидности и считал, что сведения о его состоянии здоровья должны были учесть при ведении военного учета. Поводом для конфликта стала неявка по повестке, которую ему вручили для уточнения данных. Истец потребовал изменить информацию в реестре "Оберіг", оформить отсрочку и уведомить полицию об отсутствии оснований для его розыска.

Дополнительно он просил взыскать с ТЦК 200 тысяч гривен моральной компенсации, однако суд отказал по всем заявленным требованиям, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Реклама

Из-за чего возник спор с территориальным центром

Мужчине установили II группу инвалидности 4 октября 2023 года. Он утверждал, что ТЦК знал об этом обстоятельстве, в частности из материалов другого судебного дела, в котором ранее отменили постановление о штрафе за нарушение правил воинского учета. По мнению истца, после отмены штрафа сведения о нарушении и розыске не должны были оставаться в электронном реестре.

Он настаивал на удалении соответствующей отметки и внесении информации об инвалидности и праве на отсрочку. Материалы разбирательства показали, что 9 сентября 2025 года военнообязанному лично вручили повестку с требованием прибыть в ТЦК 12 сентября для уточнения учетных данных. Получение документа он подтвердил подписью, но в назначенный день не явился.

После этого территориальный центр обратился в полицию по вопросу его доставления, а в электронном военно-учетном документе появилась информация о нарушении правил учета. Позднее, 18 сентября, ТЦК вынес постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Читайте также:

Почему отмена штрафа не изменила ситуацию

Еще 30 января 2026 года Чугуевский городской суд отменил постановление о штрафе и закрыл производство по административному делу. Однако при рассмотрении нового иска Харьковский окружной административный суд указал, что отмена постановления о взыскании не означает автоматического исключения из реестра сведений о неявке по повестке.

Суд отдельно рассмотрел обязанность гражданина прибывать по вызову ТЦК для уточнения персональных данных. Наличие II группы инвалидности само по себе не отменяет такую обязанность. При этом суд не устанавливал, имел ли мужчина право на отсрочку по состоянию здоровья: в материалах дела не оказалось подтверждения, что он обратился за ее оформлением в предусмотренном законом порядке.

В результате суд не усмотрел противоправной бездеятельности территориального центра и не нашел оснований обязать его удалить отметки из реестра, внести сведения об оформленной отсрочке или направить полиции сообщение об отсутствии оснований для розыска. Требование о выплате 200 тысяч гривен моральной компенсации также отклонили, поскольку незаконность действий ТЦК доказана не была. Административный иск по делу №636/9914/25 оставили без удовлетворения.

Напомним, Новини.LIVE также писали о судебном деле, в котором молодой педагог пытался отменить решение о своей мобилизации, однако сотрудники ТЦК в итоге выиграли дело.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при определенных обстоятельствах возврат повестки не освобождает военнообязанного украинца от необходимости отреагировать на вызов в ТЦК.