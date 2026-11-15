Пошук у мобільному додатку "Резерв+". Ілюстративне фото

Суд у Харківській області розглянув спір військовозобов’язаного з територіальним центром комплектування щодо відмітки про порушення правил військового обліку та розшуку. Чоловік має II групу інвалідності та вважав, що відомості про його стан здоров’я мали бути враховані під час ведення військового обліку. Приводом для конфлікту стала неявка за повісткою, яку йому вручили для уточнення даних. Позивач вимагав змінити інформацію в реєстрі "Оберіг", оформити відстрочку та повідомити поліцію про відсутність підстав для його розшуку.

Крім того, він просив стягнути з ТЦК 200 тисяч гривень моральної компенсації, однак суд відмовив у задоволенні всіх заявлених вимог, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Через що виник спір із територіальним центром

Чоловікові встановили II групу інвалідності 4 жовтня 2023 року. Він стверджував, що ТЦК знав про цю обставину, зокрема з матеріалів іншої судової справи, в якій раніше скасували постанову про штраф за порушення правил військового обліку. На думку позивача, після скасування штрафу відомості про порушення та розшук не мали залишатися в електронному реєстрі.

Він наполягав на видаленні відповідної позначки та внесенні інформації про інвалідність і право на відстрочку. Матеріали розгляду показали, що 9 вересня 2025 року військовозобов’язаному особисто вручили повістку з вимогою з’явитися в ТЦК 12 вересня для уточнення облікових даних. Отримання документа він підтвердив підписом, але в призначений день не з’явився.

Після цього територіальний центр звернувся до поліції з питанням його доставки, а в електронному військово-обліковому документі з’явилася інформація про порушення правил обліку. Пізніше, 18 вересня, ТЦК виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень згідно з частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Читайте також:

Чому скасування штрафу не змінило ситуацію

Ще 30 січня 2026 року Чугуївський міський суд скасував постанову про штраф і закрив провадження у адміністративній справі. Однак під час розгляду нового позову Харківський окружний адміністративний суд зазначив, що скасування постанови про стягнення не означає автоматичного виключення з реєстру відомостей про неявку за повісткою.

Суд окремо розглянув обов’язок громадянина з’являтися на виклик ТЦК для уточнення персональних даних. Наявність II групи інвалідності сама по собі не скасовує такого обов’язку. При цьому суд не встановлював, чи мав чоловік право на відстрочку за станом здоров’я: у матеріалах справи не було підтвердження, що він звернувся за її оформленням у передбаченому законом порядку.

У результаті суд не вбачав протиправної бездіяльності територіального центру та не знайшов підстав зобов’язати його видалити відмітки з реєстру, внести відомості про оформлену відстрочку або надіслати поліції повідомлення про відсутність підстав для розшуку. Вимогу про виплату 200 тисяч гривень моральної компенсації також відхилили, оскільки незаконність дій ТЦК не була доведена. Адміністративний позов у справі №636/9914/25 залишили без задоволення.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про судову справу, в якій молодий педагог намагався скасувати рішення про свою мобілізацію, однак співробітники ТЦК у підсумку виграли справу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за певних обставин повернення повістки не звільняє військовозобов’язаного українця від необхідності з’явитися на виклик до ТЦК.