Перевірка водіїв на блокпосту. Фото: Суспільне

Перевірка військово-реєстраційних документів на блокпосту не означає, що відсутність відмітки про медичний огляд автоматично призведе до доставки особи до ТЦК. Для обов’язкового проходження комісії необхідна законна підстава та відповідне направлення. Це правило поширюється й на громадян із чинним бронюванням. Однак для деяких військовозобов’язаних передбачені винятки, за яких повторний медичний огляд залишається обов’язковим.

Юрист Юрій Айвазян пояснив, чому порожня графа про ВЛК у додатку "Резерв+" сама по собі не вважається порушенням, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Чи є дійсним документ без відмітки про ВЛК

Електронний військово-обліковий документ з актуальним QR-кодом має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Відомості про проходження ВЛК відображаються в "Резерв+" за умови, що вони внесені до реєстру "Оберіг". Якщо відповідної інформації немає, це не робить електронний документ недійсним і не означає, що громадянин ухиляється від медичного огляду.

Юрист звертає увагу, що під час перевірки на блокпосту достатньо пред’явити паспорт та чинний військово-реєстраційний документ. Якщо вимогу про явку до ТЦК пояснюють виключно відсутністю запису про ВЛК, можна попросити назвати конкретну правову підставу. Інші обставини, наприклад, неявка за належним чином врученою повісткою або перебування в розшуку, оцінюються окремо і можуть мати самостійні правові наслідки.

Коли бронювання не звільняє від повторної комісії

За загальним правилом військовозобов’язаних з чинним відстроченням, включаючи заброньованих працівників, не направляють на медичний огляд. Однак законодавство передбачає виняток для громадян, яких раніше визнали обмежено придатними та які не пройшли повторну ВЛК. Ця категорія мала завершити медичний огляд до 5 червня 2025 року. Зазначений виняток не поширюється на осіб, офіційно визнаних інвалідами.

Читайте також:

При цьому відсутність відомостей про медичний огляд у додатку не замінює офіційного направлення та не встановлює новий термін для самостійного звернення до ТЦК. Необхідність повторної комісії визначається з урахуванням попереднього висновку ВЛК та вимог законодавства. Якщо у людини є законне направлення, його слід виконати, навіть коли бронювання продовжує діяти.

Чи впливає медичний огляд на чинну відстрочку

Саме проходження ВЛК не припиняє бронювання та не означає автоматичного призову на військову службу. Навіть якщо за результатами обстеження чоловіка визнають придатним, чинна відстрочка продовжує діяти до її припинення на передбачених законом підставах.

Відсутність відмітки про комісію в "Резерв+" не є самостійною причиною для примусового доставляння, а питання про повторний медичний огляд залежить від конкретного статусу військовозобов’язаного та наявності законного направлення.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про скандальний інцидент за участю ТЦК на Волині, під час якого постраждала місцева пенсіонерка. Усі сторони конфлікту представили свої версії подій.

Також Новини.LIVE писали про те, що суд не дозволив українцю з інвалідністю отримати компенсацію за моральну шкоду після дій ТЦК, який оголосив його у розшук.