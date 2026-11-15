Учасниця подій з Волині. Фото: YouTube

Обставини інциденту в селі Топильне Волинської області стали предметом розслідування після заяви 67-річної місцевої мешканки про застосування до неї фізичної сили. Жінка стверджує, що вранці 13 листопада до її будинку прийшли чоловіки у військовій формі, які шукали її сина. За її словами, під час візиту її вдарили, внаслідок чого вона отримала травми голови та руки.

В обласному ТЦКЕ заперечують застосування сили та проникнення до помешкання, призначено службове розслідування, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на телеканал "Аверс".

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Версія мешканки села Топильне

У розмові з журналістами пенсіонерка розповіла, що незнайомці з’явилися біля її будинку близько шостої години ранку. Вона заявила, що спочатку у будинку зникло світло, а потім чоловіки почали оглядати приміщення у пошуках її сина.

Під час конфлікту один із відвідувачів вдарив її по голові, а вона порізала руку. Пізніше родич виявив пенсіонерку з кров’ю на обличчі. Медична допомога знадобилася через травми голови та руки, які, за словами жінки, довелося зашивати.

Що повідомили в обласному ТЦК

Однак військові комісари представили іншу картину подій. Було заявлено, що група оповіщення, яка складалася з військовослужбовців та поліцейських, 13 листопада проводила заходи в селі на службовому автомобілі правоохоронців. За версією відомства, один із місцевих мешканців, помітивши групу, забіг на приватну територію та зачинився в будинку.

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Співробітники групи поговорили з жінкою, яка перебувала у дворі, після чого залишили місце події. Відомство категорично заперечує силове проникнення в будинок, відключення електроенергії, пошкодження майна та фізичний вплив на пенсіонерку.

Поліція перевіряє обставини події

Журналісти "Аверса" також повідомили, що правоохоронці підтвердили їм факт побиття жінки та вирішували питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Однак інформація про отримані травми сама по собі не встановлює, хто саме їх заподіяв і за яких обставин це сталося.

Керівництво Волинського ОТЦК повідомило про початок службового розслідування та заявило про готовність сприяти об’єктивній перевірці. Обставини інциденту та обґрунтованість суперечливих версій ще належить встановити.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про судову справу, в рамках якої інвалід II групи вимагав від ТЦК 200 тисяч гривень компенсації збитків.

Також Новини.LIVE писали, як молодий педагог після мобілізації вирішив оскаржити дії співробітників ТЦК в адміністративному суді.