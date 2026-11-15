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Главная ТЦК Инцидент на Волыни: пенсионерка заявила о побоях после визита ТЦК

Инцидент на Волыни: пенсионерка заявила о побоях после визита ТЦК

Ua ru
15 ноября 2026 21:40
На Волыни произошел скандал с участием ТЦК и местных жителей YouTube
Участница событий с Волыни. Фото: YouTube

Обстоятельства происшествия в селе Топильное Волынской области стали предметом разбирательства после заявления 67-летней местной жительницы о применении к ней физической силы. Женщина утверждает, что утром 13 ноября к ее дому пришли мужчины в военной форме, которые искали ее сына. По ее словам, во время визита ее ударили, в результате чего она получила травмы головы и руки.

В областном ТЦКЕ отрицают применение силы и проникновение в жилище, назначено служебное расследование, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на телеканал "Аверс".

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Версия жительницы села Топильное

В разговоре с журналистами пенсионерка рассказала, что незнакомцы появились возле ее дома около шести часов утра. Она заявила, что сначала в доме пропало электричество, а затем мужчины начали осматривать помещения в поисках ее сына.

Во время конфликта один из посетителей ударил ее по голове, а руку она порезала. Позднее родственник обнаружил пенсионерку с кровью на лице. Медицинская помощь потребовалась из-за повреждений головы и руки, которые, по словам женщины, пришлось зашивать.

Что сообщили в областном ТЦК

Однако военкомы представили иную картину произошедшего. Было заявлено, что группа оповещения, состоявшая из военнослужащих и полицейских, 13 ноября проводила мероприятия в селе на служебном автомобиле правоохранителей. По версии ведомства, один из местных жителей, заметив группу, забежал на частную территорию и закрылся в доме.

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Сотрудники группы поговорили с женщиной, находившейся во дворе, после чего покинули место. Ведомство категорически отрицает силовое проникновение в дом, отключение электричества, повреждение имущества и физическое воздействие на пенсионерку.

Полиция проверяет обстоятельства происшествия

Журналисты "Аверса" также сообщили, что правоохранители подтвердили им факт избиения женщины и решали вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Однако информация о полученных травмах сама по себе не устанавливает, кто именно их причинил и при каких обстоятельствах это произошло.

Руководство Волынского ОТЦК сообщило о начале служебного расследования и заявило о готовности содействовать объективной проверке. Обстоятельства инцидента и обоснованность взаимно противоречащих версий еще предстоит установить.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о судебном деле, в рамках которой инвалид II группы требовал от ТЦК 200 тысяч гривен компенсации ущерба. 

Также Новини.LIVE писали, как молодой педагог после мобилизации решил оспорить действия сотрудников ТЦК в административном суде.

скандал мобилизация война в Украине ТЦК и СП Волынь
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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