Музейний тюремний комплекс. Фото: УНІАН

Наявність кримінального провадження щодо певних категорій злочинів може унеможливити призов військовозобов’язаного під час мобілізації. На це вказав Закарпатський окружний адміністративний суд, розглядаючи спір чоловіка з ТЦК. Позивач стверджував, що відомості про судовий розгляд мають бути відображені в державному реєстрі, оскільки мають значення для вирішення питання про його призов.

У ТЦК не заперечували наявність відповідних обставин, але вказували, що вони не дають автоматичного права на відстрочку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Які звинувачення фігурували

З матеріалів справи № 260/3156/26 випливає, що стосовно чоловіка триває судовий розгляд за звинуваченнями, передбаченими частиною шостою статті 152, частиною шостою статті 153, частиною першою статті 155 та частиною другою статті 156 Кримінального кодексу України. Ці статті стосуються злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 31 січня 2026 року чоловіка доставили до ТЦК, а в листі від 7 березня відомство підтвердило, що має інформацію про кримінальне провадження.

Територіальний центр зазначав, що такі обставини перешкоджають призову, але не є підставою для оформлення відстрочки.

Чому суд вимагав актуалізувати реєстр

Розглядаючи спір, суд звернувся до пункту 4 Порядку проведення призову під час мобілізації, затвердженого постановою Кабміну № 560. У ньому передбачені категорії підозрюваних та обвинувачених, які за певних умов не підлягають призову на військову службу.

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Суд дійшов висновку, що обставини кримінального провадження стосовно позивача підпадають під відповідні положення та виключають можливість його мобілізації. Таку підставу необхідно відрізняти від права на відстрочку, передбаченого статтею 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Окремо суд оцінив дії ТЦК як органу, відповідального за ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Оскільки відомство мало інформацію про кримінальне провадження та його значення для питання призову, воно мало забезпечити актуальність облікових відомостей. Відсутність необхідних змін суд визнав протиправним бездіяльністю.

Разом з тим суд не став зобов’язувати ТЦК вносити саме те формулювання про неможливість мобілізації, на якому наполягав позивач, або окремо розміщувати його на веб-порталі та в електронному кабінеті.

Яке рішення ухвалив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов у справі № 260/3156/26. ТЦК зобов’язали внести або актуалізувати передбачені законодавством відомості про чоловіка до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У решті вимог було відмовлено. Таким чином, рішення стосується обов’язку відомства коректно вести облікові дані з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження, але не означає надання чоловікові відстрочки згідно зі статтею 23 закону.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про судове рішення, яке не дозволило українцю з інвалідністю відсудити у ТЦК 200 000 гривень як моральну компенсацію.

Також Новини.LIVE писали про те, як молодий вчитель оскаржив призов на військову службу. Справа дійшла до суду, який у цьому випадку підтримав дії представників ТЦК та СП.