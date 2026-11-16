Музейный тюремный комплекс. Фото: УНИАН

Наличие уголовного производства по определенным категориям преступлений может исключать призыв военнообязанного во время мобилизации. На это указал Закарпатский окружной административный суд, рассматривая спор мужчины с ТЦК. Истец утверждал, что сведения о судебном разбирательстве должны быть отражены в государственном реестре, поскольку имеют значение для решения вопроса о его призыве.

В ТЦК не отрицали наличие соответствующих обстоятельств, но указывали, что они не дают автоматического права на отсрочку, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Какие обвинения фигурировали

Ииз материалов дела №260/3156/26 следует, что в отношении мужчины продолжается судебное разбирательство по обвинениям, предусмотренным частью шестой статьи 152, частью шестой статьи 153, частью первой статьи 155 и частью второй статьи 156 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи касаются преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. 31 января 2026 года мужчину доставили в ТЦК, а в письме от 7 марта ведомство подтвердило, что располагает сведениями об уголовном производстве.

Территориальный центр указывал, что такие обстоятельства препятствуют призыву, но не являются основанием для оформления отсрочки.

Почему суд потребовал актуализировать реестр

Разбирая спор, суд обратился к пункту 4 Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560. В нем предусмотрены категории подозреваемых и обвиняемых, которые при определенных условиях не подлежат призыву на военную службу.

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Суд пришел к выводу, что обстоятельства уголовного производства в отношении истца подпадают под соответствующие положения и исключают возможность его мобилизации. Такое основание необходимо отличать от права на отсрочку, предусмотренного статьей 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Отдельно суд оценил действия ТЦК как органа, отвечающего за ведение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Поскольку ведомство располагало информацией об уголовном производстве и его значении для вопроса призыва, оно должно было обеспечить актуальность учетных сведений. Отсутствие необходимых изменений суд признал противоправным бездействием.

Вместе с тем суд не стал обязывать ТЦК вносить именно ту формулировку о неподлежаемости мобилизации, на которой настаивал истец, или отдельно размещать ее на вебпортале и в электронном кабинете.

Какое решение принял суд

Закарпатский окружной административный суд частично удовлетворил иск по делу №260/3156/26. ТЦК обязали внести или актуализировать предусмотренные законодательством сведения о мужчине в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В остальных требованиях отказали. Таким образом, решение касается обязанности ведомства корректно вести учетные данные с учетом установленных обстоятельств уголовного производства, но не означает предоставления мужчине отсрочки по статье 23 закона.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о судебном решении, которое не позволило украинцу с инвалидностью отсудить у ТЦК 200 000 гривен в качестве моральной компенсации.

Также Новини.LIVE писали, как молодой учитель оспорил призыв на военную службу. Дело дошло до суда, который в этом случае поддержал действия представителей ТЦК и СП.