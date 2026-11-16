Перевірка водіїв на блокпості. Фото: Getty Images

Дії груп оповіщення під час повітряної тривоги мають законодавчі обмеження, пов’язані насамперед із безпекою громадян. Представники ТЦК не мають права утримувати людей на вулиці, затримувати їх або перешкоджати їхньому переміщенню до укриття. При цьому сигнал тривоги не скасовує всіх передбачених законом повноважень правоохоронців. У разі вимоги зупинитися важливо враховувати, хто саме її висуває та де відбувається перевірка.

Таке роз'яснення надало Міністерство оборони України, повідомляють Новини.LIVE.

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Які обмеження діють для представників ТЦК

У Міноборони зазначали, що окремого нормативного документа з докладним алгоритмом роботи груп оповіщенняпід час повітряної тривоги в громадських місцях немає. Разом з тим повноваження військовослужбовців таких груп не передбачають примусового затримання громадян або перешкоджання їхньому переміщенню до безпечного місця.

Сам по собі сигнал тривоги не дає представникам ТЦК додаткових підстав обмежувати пересування людини. При цьому відомство окремо звертало увагу, що законодавство не встановлює загальної заборони на проведення всіх заходів оповіщення всередині укриттів та захисних споруд.

Чому вимоги поліції мають інший правовий статус

Повноваження співробітників Національної поліції визначаються окремим законом. Правоохоронці можуть перевіряти документи військовозобов’язаних у віці від 18 до 60 років під час воєнного стану, а також зупиняти транспорт за наявності передбачених законом підстав.

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Представники ТЦК не мають самостійних повноважень зупиняти автомобілі лише на власну вимогу. Тому під час спільної роботи поліції та групи оповіщення необхідно розрізняти дії кожного учасника: законна вимога поліцейського має іншу правову основу, ніж звернення військовослужбовця ТЦК.

Що слід враховувати під час перевірки на блокпосту

На таких об’єктах діє особливий порядок, встановлений на період воєнного стану. Уповноважені представники правоохоронних органів та військових формувань можуть перевіряти документи, а в передбачених випадках — транспортні засоби та вантажі, що перевозяться. Перевірка на блокпосту регулюється не лише правилами роботи груп оповіщення на вулицях.

Повітряна тривога залишається сигналом про загрозу, і громадянам необхідно враховувати необхідність перейти в безпечне місце. Законність конкретних дій залежить від повноважень перевіряючих та обставин зупинки.

Повітряна тривога не означає, що громадянин має право ігнорувати будь-яку вимогу поліції або співробітників на блокпосту. Однак представники ТЦК не можуть використовувати заходи оповіщення для примусового утримання людини на вулиці або створення перешкод на шляху до укриття.

Якщо зупинку здійснює поліцейський на законних підставах, застосовуються норми щодо повноважень правоохоронців. У кожному випадку необхідно враховувати, хто саме звернувся до людини, де відбувається перевірка та яку підставу названо для обмеження її пересування.

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