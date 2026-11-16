Судья объявляет о решении. Фото иллюстративное

Руководителю предприятия в Днепре удалось оспорить административное взыскание, назначенное после неудачной проверки воинского учета. В ТЦК посчитали, что директор препятствовал работе комиссии, поскольку проверяющие не обнаружили представителей компании по юридическому адресу. За это ему назначили штраф в размере 59 500 гривен. Однако выяснилось, что комиссия приехала на предприятие позже периода, указанного в первоначальном уведомлении.

Самарский районный суд Днепра изучил обстоятельства дела и признал постановление о взыскании незаконным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему руководителя привлекли к ответственности

Проверку воинского учета планировали провести с 9 по 13 июня 2026 года. Об этом предприятие уведомили заранее, 8 мая. Но представители ТЦК и Левобережной администрации Днепровского горсовета прибыли по адресу компании только 17 июня. Поскольку сотрудников и представителей руководства на месте не оказалось, проверить организацию воинского учета не удалось.

Это расценили как препятствование работе комиссии, после чего 20 июля начальник ТЦК вынес постановление №542 о штрафе по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Какие обстоятельства вызвали вопросы у суда

Директор утверждал, что о переносе проверки на другую дату его не уведомляли, а о штрафе он узнал только 8 октября после сообщения банка об аресте счетов в рамках исполнительного производства. ТЦК возражал, указывая, что предприятие было включено в план проверок на 2026 год, а отсутствие его представителей зафиксировали соответствующим актом.

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Суд не обнаружил подтверждений того, что руководителю сообщили об изменении сроков контрольного мероприятия. Кроме того, в постановлении одновременно фигурировали два обстоятельства: отсутствие представителей предприятия и недопуск комиссии, хотя одно само по себе не доказывает другое.

Почему суд признал штраф необоснованным

Инстанция указала, что для административной ответственности недостаточно установить лишь невозможность провести проверку. Необходимо доказать конкретные действия или бездействие должностного лица, которые нарушают требования законодательства, а также установить его вину. Отдельные претензии возникли и к процедуре оформления взыскания: по общему правилу статей 254 и 256 КУоАП составляется протокол об административном правонарушении, а рассмотрение дела без него допускается только в предусмотренных статьей 258 случаях.

В материалах не было подтверждения, что для такого порядка имелись законные основания. Суд также учел право директора знать о рассмотрении дела, предоставлять объяснения и пользоваться другими гарантиями, предусмотренными статьей 268 КУоАП.

Самарский районный суд Днепра пришел к выводу, что территориальный центр не представил достаточных доказательств события и состава правонарушения по части третьей статьи 210-1 КУоАП. Постановление №542 о взыскании 59 500 гривен отменили, а административное производство закрыли.

Суд не ставил под сомнение право ТЦК проводить проверки воинского учета предприятий, но указал на необходимость соблюдать установленные сроки, доказывать конкретные нарушения и придерживаться процедуры привлечения к ответственности.

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