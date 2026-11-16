Суддя оголошує рішення. Фото ілюстративне

Керівнику підприємства в Дніпрі вдалося оскаржити адміністративне стягнення, призначене після невдалої перевірки військового обліку. У ТЦК дійшли висновку, що директор перешкоджав роботі комісії, оскільки перевіряючі не знайшли представників компанії за юридичною адресою. За це йому призначили штраф у розмірі 59 500 гривень. Однак з’ясувалося, що комісія прибула на підприємство пізніше, ніж було зазначено в первинному повідомленні.

Самарський районний суд Дніпра вивчив обставини справи та визнав постанову про стягнення незаконною, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому керівника притягнули до відповідальності

Перевірку військового обліку планували провести з 9 по 13 червня 2026 року. Про це підприємство повідомили заздалегідь, 8 травня. Однак представники ТЦК та Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради прибули за адресою компанії лише 17 червня. Оскільки співробітників та представників керівництва на місці не було, перевірити організацію військового обліку не вдалося.

Це розцінили як перешкоджання роботі комісії, після чого 20 липня начальник ТЦК виніс постанову № 542 про накладення штрафу за частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Які обставини викликали питання у суду

Директор стверджував, що про перенесення перевірки на іншу дату його не повідомляли, а про штраф він дізнався лише 8 жовтня після повідомлення банку про арешт рахунків у рамках виконавчого провадження. ТЦК заперечував, вказуючи, що підприємство було включено до плану перевірок на 2026 рік, а відсутність його представників зафіксували відповідним актом.

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Суд не виявив підтверджень того, що керівнику повідомили про зміну термінів контрольного заходу. Крім того, у постанові одночасно фігурували дві обставини: відсутність представників підприємства та недопуск комісії, хоча одне саме по собі не доводить іншого.

Чому суд визнав штраф необґрунтованим

Інстанція зазначила, що для притягнення до адміністративної відповідальності недостатньо встановити лише неможливість проведення перевірки. Необхідно довести конкретні дії або бездіяльність посадової особи, які порушують вимоги законодавства, а також встановити її вину. Окремі зауваження виникли й щодо процедури оформлення стягнення: за загальним правилом статей 254 та 256 КУпАП складається протокол про адміністративне правопорушення, а розгляд справи без нього допускається лише у випадках, передбачених статтею 258.

У матеріалах не було підтвердження, що для такого порядку були законні підстави. Суд також врахував право директора знати про розгляд справи, надавати пояснення та користуватися іншими гарантіями, передбаченими статтею 268 КУпАП.

Самарський районний суд Дніпра дійшов висновку, що територіальний центр не надав достатніх доказів події та складу правопорушення за частиною третьою статті 210-1 КУоАП. Постанову № 542 про стягнення 59 500 гривень скасували, а адміністративне провадження закрили.

Суд не ставив під сумнів право ТЦК проводити перевірки військового обліку підприємств, але вказав на необхідність дотримуватися встановлених строків, доводити конкретні порушення та дотримуватися процедури притягнення до відповідальності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники ТЦК не можуть самостійно зупиняти військовозобов’язаних громадян під час повітряної тривоги та загрози обстрілу.

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