Конфлікт водія зі співробітником ТЦК. Фото: скриншот

Розслідування після інциденту в районі Старого міста Вінниці призвело до затримання двох співробітників ТЦК. Інцидент стався 14 листопада, а правоохоронці повідомили військовослужбовцям про підозру в хуліганстві. За версією народного депутата Олега Мейдича, конфлікт стався після зупинки автомобіля, в якому перебували двоє молодих людей віком 21 і 22 роки. Він стверджує, що в салоні машини розпорошили сльозогінний газ, а серед пасажирів була вагітна дівчина.

Поліція має намір просити суд взяти підозрюваних під варту, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Прес-секретарка обласного управління Нацполіції Заріна Маєвська повідомила, що провадження відкрито за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України. Вона передбачає за хуліганство від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі з'ясовують причини зупинки автомобіля та послідовність подій, що передували конфлікту.

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили застосування газового балончика під час інциденту. Там також повідомили про пошкодження цивільного автомобіля та початок службового розслідування. Відомство заявило про взаємодію з правоохоронцями та зазначило, що в разі підтвердження порушень причетні військовослужбовці відповідатимуть відповідно до закону.

За наявними повідомленнями, наразі встановлюють декілька ключових обставин:

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чому співробітники ТЦК зупинили автомобіль;

за яких обставин застосували газовий балончик;

хто і яким чином пошкодив машину;

які дії вчиняли учасники конфлікту.

Питання про запобіжний захід

За даними поліції, 17 листопада о 10:00 Вінницький міський суд має розглянути клопотання про утримання двох підозрюваних під вартою. Олег Мейдич раніше закликав провести об’єктивне розслідування та заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про повноваження співробітників ТЦК та СП під час повітряної тривоги та права військовозобов’язаних громадян у подібних ситуаціях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що керівнику українського підприємства вдалося оскаржити адміністративне стягнення, призначене після невдалої перевірки військового обліку.