Женщина, которая утверждает, что ее избили сотрудники ТЦК. Фото: кадр из видео ТРК "Аверс"

На днях в сети распространили информацию о том, что на Волыни сотрудники ТЦК и СП избили пожилую женщину. В военкомате назвали эти слухи недостоверными и заявили, что военнослужащие не превышали служебных полномочий.

Об этом со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Инцидент с участием пенсионерки и сотрудников ТЦК

Согласно версии регионального ТЦК, 13 ноября военнослужащие ТЦК и полицейские проводили мобилизационные мероприятия в селе Топольно Волынской области. Представители группы оповещения передвигались на служебном автомобиле. Один из мужчин, заметив правоохранителей и военных, начал убегать, сначала забежал на территорию частного домовладения, а затем — в дом и закрыл дверь. На месте находилась женщина — группа оповещения пообщалась с ней, после чего уехала с территории домовладения и продолжила выполнять служебные обязанности.

"Никаких противоправных или силовых действий в отношении нее не совершалось. Никаких фактов силового проникновения в жилище, повреждения имущества, отключения электроэнергии или физического воздействия со стороны группы оповещения не было", — подчеркнули в ТЦК и СП.

Также в военкомате добавили, что назначили служебное расследование и содействуют следствию, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК и СП сообщал, что из-за неточной информации в электронном военно-учетном документе военнообязанный может столкнуться с проблемами во время проверке данных и оформлении услуг. Подать запрос на исправление информации можно в "Резерв+". Посещать ТЦК и СП необязательно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" писал, что военнослужащий, страдающий опиоидной зависимостью и хронической венозной недостаточностью, обратился в суд. Мужчина требовал отменить решение ВВК о его пригодности к службе. Иск бойца не удовлетворили.