Жінка, яка стверджує, що її побили представники ТЦК. Фото: кадр із відео ТРК "Аверс"

У мережі днями поширили інформацію про те, що на Волині працівники ТЦК та СП побили літню жінку. У військкоматі назвали такі чутки недостовірними та заявили, що військовослужбовці не перевищували службових повноважень.

Про це з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Інцидент за участю пенсіонерки та працівників ТЦК

Згідно з версією регіонального ТЦК, 13 листопада військовослужбовці ТЦК і поліцейські проводили мобілізаційні заходи в селі Топільне Волинської області. Представники групи оповіщення пересувалися на службовому автомобілі. Один із чоловіків, помітивши правоохоронців і військових, почав тікати, забіг спочатку на територію приватного домоволодіння, а згодом — до будинку та зачинив двері. На місці перебувала жінка — група оповіщення з нею поспілкувалася, після чого поїхала з території домоволодіння та продовжила виконувати службові обов'язки.

"Жодних протиправних чи силових дій щодо неї не вчинялося. Жодних фактів силового проникнення до житла, пошкодження майна, вимкнення електроенергії чи фізичного впливу з боку групи оповіщення не здійснювалося", — наголосили у ТЦК та СП.

Також у військкоматі додали, що призначили службове розслідування та сприяють слідству, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.

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