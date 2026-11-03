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Головна ТЦК Помилки в Резерв+: що робити, якщо система не знаходить дані

Помилки в Резерв+: що робити, якщо система не знаходить дані

Ua ru
3 листопада 2026 21:18
Резерв+: як виправити помилки у військовому обліку без візиту до ТЦК УНІАН
Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Неточності в електронному військово-обліковому документі можуть спричиняти проблеми під час перевірки даних та оформлення послуг, передбачених законом. У додатку "Резерв+" передбачена можливість подати запит на виправлення інформації без відвідування територіального центру комплектування. Про зміни в персональних даних необхідно повідомляти у встановлений семиденний термін. При цьому спосіб внесення змін залежить від того, яка саме інформація потребує оновлення.

Про порядок актуалізації відомостей розповіли в Закарпатському обласному ТЦК та СП, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які дані необхідно уточнювати

Військовозобов’язаним слід своєчасно повідомляти про зміни в таких відомостях:

  • адреса фактичного проживання та номер телефону;
  • сімейний стан, включаючи реєстрацію або розірвання шлюбу;
  • місце роботи та займану посаду;
  • відомості про стан здоров’я, отримання або скасування інвалідності.

Несвоєчасне виконання вимог військового обліку може спричинити адміністративну відповідальність.

Як виправити помилки в "Резерв+"

Для подання заявки потрібно авторизуватися в додатку за допомогою BankID і перевірити електронний військово-реєстраційний документ. Якщо відображається статус "Потребує уточнення" або виявлено неправильні відомості, слід скористатися функцією "Виправити дані онлайн" і надіслати запит.

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Якщо система повідомляє, що дані не знайдені, необхідно вибрати відповідний пункт; у такому випадку додаток сформує звернення для внесення запису до реєстру "Оберіг". Після перевірки інформації електронний документ має оновитися.

Коли знадобиться візит до ТЦК

Якщо вирішити проблему дистанційно не вдалося, уточнити відомості можна безпосередньо в територіальному центрі комплектування. Після досягнення 25 років переведення з категорії призовників до категорії військовозобов’язаних відбувається автоматично. Звертатися до ТЦК виключно для зміни цієї категорії не потрібно.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що представники ТЦК та СП не мають права самостійно зупиняти автомобілі на блокпостах для перевірки документів.

Також Новини.LIVE повідомляли, як уникнути порушення прав військовозобов’язаних громадян під час силової мобілізації та доставки до пункту ТЦК та СП.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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