Затримання підозрюваного. Фото: Прокуратура України

У Кривому Розі правоохоронці затримали колишнього сержанта одного з районних ТЦК та СП. За версією слідства, він вимагав від сестри військовослужбовця 28 тисяч доларів за вирішення питання, пов’язаного з самовільним залишенням військової частини її братом. Чоловікові, як стверджують слідчі, обіцяли допомогти уникнути кримінальної відповідальності та оформити звільнення зі служби за станом здоров’я. Для цього передбачалося використати недостовірні відомості про важке поранення та захворювання.

Підозрюваного затримали у вересні 2026 року під час зустрічі з жінкою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на відділ комунікацій Спеціалізованої прокуратури в галузі оборони Східного регіону.

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Слідство встановило, що колишній співробітник ТЦК пропонував не передавати правоохоронним органам інформацію про СЗЧ, а також обіцяв сприяти переведенню військовослужбовця в іншу частину. Водночас він, за даними правоохоронців, погрожував звернутися до Державного бюро розслідувань і повідомити про можливе кримінальне правопорушення.

Слідчі вважають, що затриманий міг діяти не самостійно, а як пособник посадових осіб, які мали допомогти реалізувати задумане.

Що виявили під час обшуків

Після затримання правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та в його автомобілі. Там виявили два гранатомети РПГ-75М, автомат АК-74, тротилову шашку, 29 гранат різних типів та 21 детонатор. Окрім того, було вилучено близько 30 тисяч патронів різних калібрів. У зв’язку з виявленою зброєю та боєприпасами чоловіку повідомили про додаткову підозру в їх незаконному придбанні та зберіганні без передбаченого законом дозволу.

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За клопотанням прокурора суд взяв підозрюваного під варту. Як альтернатива визначено заставу в розмірі 332 800 гривень. Розслідування триває: правоохоронці встановлюють можливих спільників і перевіряють причетність інших посадових осіб до ймовірної схеми. Обвинувальний вирок у справі поки що не винесено, тому вина затриманого не встановлена.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, які категорії силовиків мають право зупиняти автомобілі на блокпостах, і співробітники ТЦК до цього списку не входять.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов’язані громадяни повинні мати чіткий алгоритм дій, який може їм допомогти у разі силової мобілізації.