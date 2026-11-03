Задержание подозреваемого. Фото: Прокуратура Украины

В Кривом Роге правоохранители задержали бывшего сержанта одного из районных ТЦК и СП. По версии следствия, он потребовал у сестры военнослужащего 28 тысяч долларов за решение вопроса, связанного с самовольным оставлением воинской части ее братом. Мужчине, как утверждают следователи, обещали помочь избежать уголовной ответственности и оформить увольнение со службы по состоянию здоровья. Для этого предполагалось использовать недостоверные сведения о тяжелом ранении и заболевании.

Подозреваемого задержали в сентябре 2026 года во время встречи с женщиной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на отдел коммуникаций Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

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Следствие установило, что бывший сотрудник ТЦК предлагал не передавать правоохранительным органам информацию о СОЧ, а также обещал содействовать переводу военнослужащего в другую часть. Одновременно он, по данным правоохранителей, угрожал обратиться в Государственное бюро расследований и сообщить о возможном уголовном правонарушении.

Следователи считают, что задержанный мог действовать не самостоятельно, а в качестве пособника должностных лиц, которые должны были помочь реализовать задуманное.

Что обнаружили во время обысков

После задержания правоохранители провели обыски по месту проживания фигуранта и в его автомобиле. Там обнаружили два гранатомета РПГ-75М, автомат АК-74, тротиловую шашку, 29 гранат различных типов и 21 взрыватель. Кроме того, были изъяты около 30 тысяч патронов разных калибров. В связи с обнаруженным оружием и боеприпасами мужчине сообщили о дополнительном подозрении в их незаконном приобретении и хранении без предусмотренного законом разрешения.

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По ходатайству прокурора суд отправил подозреваемого под стражу. В качестве альтернативы определен залог в размере 332 800 гривен. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают возможных сообщников и проверяют причастность других должностных лиц к предполагаемой схеме. Обвинительный приговор по делу пока не вынесен, поэтому вина задержанного не установлена.

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, какие категории силовиков имеют права останавливать автомобили на блокпостах, и сотрудники ТЦК в этот список не входят.

Также Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные граждане должны представлять себе четкий алгоритм действий, который может им помочь в случае силовой мобилизации.