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Главная ТЦК Ошибки в Резерв+: что делать, если система не находит данные

Ошибки в Резерв+: что делать, если система не находит данные

Ua ru
3 ноября 2026 21:18
Резерв+: как исправить ошибки в воинском учете без визита в ТЦК УНИАН
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Неточности в электронном военно-учетном документе могут создавать проблемы при проверке данных и оформлении предусмотренных законом услуг. В приложении "Резерв+" предусмотрена возможность подать запрос на исправление информации без посещения территориального центра комплектования. Изменения в персональных данных необходимо сообщать в установленный семидневный срок. При этом способ корректировки зависит от того, какая именно информация требует обновления.

О порядке актуализации сведений рассказали в Закарпатском областном ТЦК и СП, сообщает портал Новини.LIVE

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Какие данные необходимо уточнять

Военнообязанным следует своевременно сообщать об изменениях в следующих сведениях:

  • адрес фактического проживания и номер телефона;
  • семейное положение, включая регистрацию или расторжение брака;
  • место работы и занимаемую должность;
  • сведения о состоянии здоровья, получении или отмене инвалидности.

Несвоевременное выполнение требований воинского учета может повлечь административную ответственность.

Как исправить ошибки в Резерв+

Для подачи заявки нужно авторизоваться в приложении с помощью BankID и проверить электронный военно-учетный документ. Если отображается статус "Потребує уточнення" или обнаружены неправильные сведения, следует воспользоваться функцией "Виправити дані онлайн" и отправить запрос.

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Если система сообщает, что данные не найдены, необходимо выбрать соответствующий пункт, в таком случае приложение сформирует обращение для внесения записи в реестр "Оберіг". После проверки информации электронный документ должен обновиться.

Когда понадобится визит в ТЦК

Если решить проблему дистанционно не удалось, уточнить сведения можно непосредственно в территориальном центре комплектования. После достижения 25 лет перевод из категории призывников в категорию военнообязанных происходит автоматически. Обращаться в ТЦК исключительно для изменения этой категории не требуется.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что представители ТЦК и СП не имеют права самостоятельно останавливать автомобили на блокпостах для проверки документов. 

Также Новини.LIVE сообщали, как избежать нарушения прав военнообязанных граждан при силовой мобилизации и доставлении в пункт ТЦК и СП. 

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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