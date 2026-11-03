Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Неточности в электронном военно-учетном документе могут создавать проблемы при проверке данных и оформлении предусмотренных законом услуг. В приложении "Резерв+" предусмотрена возможность подать запрос на исправление информации без посещения территориального центра комплектования. Изменения в персональных данных необходимо сообщать в установленный семидневный срок. При этом способ корректировки зависит от того, какая именно информация требует обновления.

О порядке актуализации сведений рассказали в Закарпатском областном ТЦК и СП, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие данные необходимо уточнять

Военнообязанным следует своевременно сообщать об изменениях в следующих сведениях:

адрес фактического проживания и номер телефона;

семейное положение, включая регистрацию или расторжение брака;

место работы и занимаемую должность;

сведения о состоянии здоровья, получении или отмене инвалидности.

Несвоевременное выполнение требований воинского учета может повлечь административную ответственность.

Как исправить ошибки в Резерв+

Для подачи заявки нужно авторизоваться в приложении с помощью BankID и проверить электронный военно-учетный документ. Если отображается статус "Потребує уточнення" или обнаружены неправильные сведения, следует воспользоваться функцией "Виправити дані онлайн" и отправить запрос.

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Если система сообщает, что данные не найдены, необходимо выбрать соответствующий пункт, в таком случае приложение сформирует обращение для внесения записи в реестр "Оберіг". После проверки информации электронный документ должен обновиться.

Когда понадобится визит в ТЦК

Если решить проблему дистанционно не удалось, уточнить сведения можно непосредственно в территориальном центре комплектования. После достижения 25 лет перевод из категории призывников в категорию военнообязанных происходит автоматически. Обращаться в ТЦК исключительно для изменения этой категории не требуется.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что представители ТЦК и СП не имеют права самостоятельно останавливать автомобили на блокпостах для проверки документов.

Также Новини.LIVE сообщали, как избежать нарушения прав военнообязанных граждан при силовой мобилизации и доставлении в пункт ТЦК и СП.