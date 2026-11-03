Проходження ВЛК в Україні. Ілюстративне фото

Одеський окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, який вимагав скасувати висновок військово-лікарської комісії та забезпечити йому необхідну медичну допомогу. Чоловік вказував на опіоїдну залежність та важке хронічне захворювання вен нижніх кінцівок. Після мобілізації він проходив лікування в стаціонарі та переніс операцію на лівій нозі.

Позивач заявляв про проблеми з доступом до адвоката та оскаржував дії територіального центру комплектування, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Які діагнози були вказані в документах

У грудні 2025 року військово-лікарська комісія діагностувала у чоловіка розлад психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів із синдромом залежності. Його визнали придатним до служби в певних підрозділах, виключивши можливість проходження служби в частинах спеціального призначення, десантно-штурмових військах та деяких інших формуваннях.

Після повторного медичного огляду 27 лютого 2026 року ВЛК винесла новий висновок про придатність до військової служби. Чоловіка мобілізували та призначили оператором відділення радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

Перевірка ТЦК виявила порушення

Військовослужбовець також повідомляв про хронічну венозну недостатність тяжкого ступеня, яка, за його твердженням, вимагала постійного прийому антикоагулянтів. У квітні 2026 року його направили на стаціонарне лікування, а 28 травня провели операцію на лівій нозі. Тим часом службова перевірка, призначена після повторного направлення чоловіка на медичний огляд, виявила порушення під час внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. За результатами перевірки начальнику ТЦК винесли догану за зміну даних про ступінь придатності згідно з висновком ВЛК від грудня 2025 року.

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Чому суд не скасував висновок комісії

Під час розгляду позову суд звернув увагу на те, що військовослужбовець не надав доказів звернення до військово-лікарської комісії вищого рівня для перегляду висновку від 27 лютого 2026 року. Суд зазначив, що перевірка медичних висновків по суті належить до компетенції уповноважених комісій. Адміністративний суд може оцінювати дотримання процедури ухвалення рішення, однак не замінює лікарів у встановленні діагнозу та визначенні придатності до служби. З цієї причини вимога про скасування висновку ВЛК не була задоволена.

Суд також розглянув претензії, пов’язані з медичною допомогою та можливістю спілкування з адвокатом. Позивач вимагав визнати незаконною бездіяльність Міністерства оборони та ТЦК, організувати повторний медичний огляд та забезпечити доступ до юридичної допомоги. Однак суд не знайшов достатніх підстав для задоволення цих вимог. У результаті Одеський окружний адміністративний суд відхилив позов у повному обсязі.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про проблему з військовослужбовцями в СЗЧ, а також про те, як вони можуть повернутися до армії й не потрапити під судовий розгляд.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що черговий конфлікт військовозобов’язаного українця з ТЦК закінчився тим, що чоловік розпилив військовим у обличчя газовий балончик.