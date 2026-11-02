Військовослужбовці можуть повернутися до армії після СЗЧ. Фото: Державна прикордонна служба України

Проходження базової загальновійськової підготовки не означає, що мобілізований громадянин ще не вважається військовослужбовцем. З моменту початку військової служби на нього поширюються встановлені законом вимоги, зокрема правила перебування в навчальному центрі. Самовільне залишення місця підготовки може спричинити правові наслідки, навіть якщо особа ще не отримала військово-облікову спеціальність і не була направлена до бойового підрозділу.

Про це нагадало Міністерство оборони України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Який статус мають мобілізовані під час навчання

У період базової загальновійськової підготовки військовослужбовцям рядового складу присвоюється військове звання "рекрут". Такий статус передбачений законодавством і поширюється на громадян, призваних на службу під час мобілізації. При цьому початок служби не залежить від дати закінчення навчального курсу або отримання військово-облікової спеціальності. За загальним правилом, воно визначається відповідно до статті 24 Закону про військовий обов’язок і військову службу, зокрема з урахуванням дня відправлення з ТЦК та СП до військової частини.

У яких випадках можуть визнати СЗЧ

Самовільне залишення навчального центру за наявності передбачених законом ознак може кваліфікуватися як самовільне залишення військової частини або місця служби — СЗЧ. Йдеться, наприклад, про відхід без дозволу командира або несвоєчасне повернення на службу без поважних причин після відпустки чи відрядження. Посилання на те, що особа ще проходила навчання, не отримала спеціальність або не була розподілена до бойової бригади, самі по собі не звільняють від відповідальності.

Відповідальність за подібні дії передбачена статтею 407 Кримінального кодексу України. При цьому рішення про наявність складу кримінального правопорушення ухвалюється з урахуванням обставин, тривалості відсутності та інших юридично значущих факторів. Сам факт залишення навчального центру не означає, що покарання автоматично буде однаковим у всіх випадках: правова оцінка залежить від конкретної ситуації.

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В умовах воєнного стану самовільна відсутність на службі тривалістю понад три доби може спричинити кримінальну відповідальність за відповідною частиною статті 407 КК України. Міністерство оборони також зазначає, що у разі відсутності тривалістю до трьох діб, якщо вона сталася поза бойовою обстановкою, залежно від обставин можливе застосування дисциплінарних або адміністративних заходів. Добровільне повернення на службу саме по собі не гарантує автоматичного закриття кримінального провадження: це питання вирішується у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що важливо зробити у разі, якщо в електронному кабінеті військовозобов’язаного громадянина зникла інформація про відстрочку від мобілізації.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим відрізняється повістка в електронному вигляді від паперового документа, а також про те, який статус вони мають і як їх необхідно пред’являти представникам ТЦК та СП.