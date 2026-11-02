Военнослужащие могут вернуться в армию после СОЧ. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Прохождение базовой общевойсковой подготовки не означает, что мобилизованный гражданин еще не считается военнослужащим. С момента начала военной службы на него распространяются установленные законом требования, в том числе правила пребывания в учебном центре. Самовольный уход с места подготовки может повлечь правовые последствия, даже если человек еще не получил военно-учетную специальность и не был направлен в боевое подразделение.

Об этом напомнило Министерство обороны Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какой статус имеют мобилизованные во время обучения

В период базовой общевойсковой подготовки военнослужащим рядового состава присваивается воинское звание "рекрут". Такой статус предусмотрен законодательством и распространяется на граждан, призванных на службу во время мобилизации. При этом начало службы не зависит от даты окончания учебного курса или получения военно-учетной специальности. По общему правилу, оно определяется в соответствии со статьей 24 закона о воинской обязанности и военной службе, в том числе с учетом дня отправления из ТЦК и СП в воинскую часть.

В каких случаях могут усмотреть СОЧ

Самовольное оставление учебного центра при наличии предусмотренных законом признаков может квалифицироваться как самовольное оставление воинской части или места службы — СОЧ. Речь идет, например, об уходе без разрешения командира или несвоевременном возвращении на службу без уважительных причин после отпуска либо командировки. Ссылки на то, что человек еще проходил обучение, не получил специальность или не был распределен в боевую бригаду, сами по себе не освобождают от ответственности.

Ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 407 Уголовного кодекса Украины. При этом решение о наличии состава уголовного правонарушения принимается с учетом обстоятельств, продолжительности отсутствия и других юридически значимых факторов. Сам факт ухода из учебного центра не означает, что наказание автоматически будет одинаковым во всех случаях: правовая оценка зависит от конкретной ситуации.

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В условиях военного положения самовольное отсутствие на службе продолжительностью более трех суток может повлечь уголовную ответственность по соответствующей части статьи 407 УК Украины. Министерство обороны также отмечает, что при отсутствии продолжительностью до трех суток, если оно произошло вне боевой обстановки, в зависимости от обстоятельств возможно применение дисциплинарных или административных мер. Добровольное возвращение на службу само по себе не гарантирует автоматического закрытия уголовного производства: этот вопрос решается в установленном законом порядке.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что важно сделать в случае, если в электронном кабинете военнообязанного гражданина пропала информация об отсрочке от мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, чем отличается повестка в электронном виде от бумажного документа, а также о том, каким статусом они обладают и как их необходимо предъявлять представителям ТЦК и СП.