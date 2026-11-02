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Головна ТЦК Чоловік розпилив газ в обличчя співробітнику ТЦК: чим закінчився суд

Чоловік розпилив газ в обличчя співробітнику ТЦК: чим закінчився суд

Ua ru
2 листопада 2026 07:31
Чоловік застосував газовий балончик проти співробітника ТЦК: суд виніс вирок Львівський ОТЦК та СП
Перевірка облікових даних. Фото: Львівський ОТЦК та СП

У Луцьку суд розглянув кримінальну справу стосовно місцевого мешканця, який під час перевірки документів застосував сльозогінний газ проти співробітника територіального центру комплектування. Інцидент стався 25 червня 2026 року, коли представники ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення в рамках мобілізації. Чоловіка визнали винним у умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень посадовій особі.

Як покарання йому призначили три роки позбавлення волі, проте суд визначив інший порядок його виконання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

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Подробиці інциденту

Згідно з матеріалами справи, під час перевірки документів Андрій З. усвідомлював, що спілкується з посадовою особою. Попри це він дістав газовий балончик зі сльозогінною речовиною та розпилив її в обличчя співробітнику ТЦК. Після цього чоловік також вдарив потерпілого пальцем в область ока.

У результаті інциденту у потерпілого діагностували хімічний опік очей та садно нижньої повіки. Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України, а саме як умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження посадовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

Під час судового розгляду Андрій З. повністю визнав свою провину. Також було встановлено, що раніше чоловік не мав судимостей і виховує малолітню дитину, яка перебуває на його утриманні. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік.

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Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про те, що означає позначка "до завершення мобілізації" у мобільному додатку "Резерв+".

Також Новини.LIVE писали, що при отриманні повістки від ТЦК та СП важливо перевірити, чи всі обов’язкові відомості внесені до документа.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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