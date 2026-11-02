Перевірка облікових даних. Фото: Львівський ОТЦК та СП

У Луцьку суд розглянув кримінальну справу стосовно місцевого мешканця, який під час перевірки документів застосував сльозогінний газ проти співробітника територіального центру комплектування. Інцидент стався 25 червня 2026 року, коли представники ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення в рамках мобілізації. Чоловіка визнали винним у умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень посадовій особі.

Як покарання йому призначили три роки позбавлення волі, проте суд визначив інший порядок його виконання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

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Подробиці інциденту

Згідно з матеріалами справи, під час перевірки документів Андрій З. усвідомлював, що спілкується з посадовою особою. Попри це він дістав газовий балончик зі сльозогінною речовиною та розпилив її в обличчя співробітнику ТЦК. Після цього чоловік також вдарив потерпілого пальцем в область ока.

У результаті інциденту у потерпілого діагностували хімічний опік очей та садно нижньої повіки. Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України, а саме як умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження посадовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

Під час судового розгляду Андрій З. повністю визнав свою провину. Також було встановлено, що раніше чоловік не мав судимостей і виховує малолітню дитину, яка перебуває на його утриманні. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік.

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