Проверка учетных данных. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Луцке суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который во время проверки документов применил слезоточивый газ против сотрудника территориального центра комплектования. Инцидент произошел 25 июня 2026 года, когда представители ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению населения в рамках мобилизации. Мужчину признали виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений должностному лицу.

В качестве наказания ему назначили три года лишения свободы, однако суд определил иной порядок его исполнения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на приговор Луцкого горрайонного суда.

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Детали инцидента

Согласно материалам дела, во время проверки документов Андрей З. понимал, что общается с должностным лицом. Несмотря на это, он достал газовый баллончик со слезоточивым веществом и распылил его в лицо сотруднику ТЦК. После этого мужчина также ударил потерпевшего пальцем в область глаза.

В результате произошедшего у пострадавшего диагностировали химический ожог глаз и ссадину нижнего века. Действия обвиняемого квалифицировали по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины, а именно как умышленное причинение легкого телесного повреждения должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Во время судебного разбирательства Андрей З. полностью признал свою вину. Также было установлено, что ранее мужчина не имел судимостей и воспитывает малолетнего ребенка, который находится на его содержании. Суд назначил ему три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью один год.

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Напомним, портал Новини.LIVE сообщал о том, что означает отметка "до завершения мобилизации" в мобильном приложении "Резерв+".

Также Новини.LIVE писали, что при получении повестки от ТЦК и СП важно проверить, все ли обязательные сведения внесены в документ.