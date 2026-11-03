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Главная ТЦК Суд отказал военному с опиоидной зависимостью в пересмотре ВВК

Суд отказал военному с опиоидной зависимостью в пересмотре ВВК

Ua ru
3 ноября 2026 00:35
Военный с тяжелым заболеванием вен оспорил ВВК, но проиграл суд Фото иллюстративное
Прохождение ВВК в Украине. Фото иллюстративное

Одесский окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего, который требовал отменить заключение военно-врачебной комиссии и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Мужчина указывал на опиоидную зависимость и тяжелое хроническое заболевание вен нижних конечностей. После мобилизации он проходил лечение в стационаре и перенес операцию на левой ноге.

Истец заявлял о проблемах с доступом к адвокату и оспаривал действия территориального центра комплектования, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". 

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Какие диагнозы были указаны в документах

В декабре 2025 года военно-врачебная комиссия диагностировала у мужчины расстройство психики и поведения вследствие употребления опиоидов с синдромом зависимости. Его признали годным к службе в определенных подразделениях, исключив возможность прохождения службы в частях специального назначения, Десантно-штурмовых войсках и некоторых других формированиях.

После повторного медицинского осмотра 27 февраля 2026 года ВВК вынесла новое заключение о годности к военной службе. Мужчину мобилизовали и назначили оператором отделения радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Проверка ТЦК выявила нарушения

Военнослужащий также сообщал о хронической венозной недостаточности тяжелой степени, которая, по его утверждению, требовала постоянного приема антикоагулянтов. В апреле 2026 года его направили на стационарное лечение, а 28 мая провели операцию на левой ноге. Между тем служебная проверка, назначенная после повторного направления мужчины на медицинский осмотр, выявила нарушения при внесении сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. По результатам проверки начальнику ТЦК объявили выговор за изменение данных о степени годности по заключению ВВК от декабря 2025 года.

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Почему суд не отменил заключение комиссии

При рассмотрении иска суд обратил внимание, что военнослужащий не предоставил доказательств обращения в военно-врачебную комиссию вышестоящего уровня для пересмотра заключения от 27 февраля 2026 года. Суд указал, что проверка медицинских выводов по существу относится к компетенции уполномоченных комиссий. Административный суд может оценивать соблюдение процедуры принятия решения, однако не подменяет врачей при установлении диагноза и определении годности к службе. По этой причине требование об отмене заключения ВВК удовлетворено не было.

Суд также рассмотрел претензии, связанные с медицинской помощью и возможностью общения с адвокатом. Истец требовал признать незаконным бездействие Министерства обороны и ТЦК, организовать повторный медицинский осмотр и обеспечить доступ к юридической помощи. Однако суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения этих требований. В результате Одесский окружной административный суд отказал в иске в полном объеме. 

Напомним, Новини.LIVE также писали о проблеме с военнослужащими в СОЧ, а также о том, как они могут вернуться в армию и не попасть под судебное разбирательство. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что очередной конфликт военнообязанного украинца с ТЦК закончился тем, что мужчина распылил в лицо военным газовый балончик. 

суд мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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