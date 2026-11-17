Український військовослужбовець на фронті. Фото: Getty Images

Питання поетапного звільнення військовослужбовців, які перебувають у війську з початку повномасштабної війни, знову опинилося в центрі уваги. Народний депутат Олексій Гончаренко запропонував розпочати таку процедуру з бійців віком від 57 до 59 років, які безперервно проходять службу з 2022 року. Відповідне звернення він направив до Кабінету міністрів та Міністерства оборони.

При визначенні черговості слід враховувати не тільки вік, а й тривалість служби, участь у бойових діях та стан здоров’я, повідомляють Новини.LIVE.

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Кого пропонують включити в першу чергу

Згідно з ініціативою депутата, претендувати на першочергове звільнення зможуть військовослужбовці, які відповідають усім переліченим вимогам:

досягли віку від 57 до 59 років;

безперервно проходять військову службу не менше чотирьох років;

були мобілізовані після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році;

безпосередньо брали участь у бойових діях і мають статус учасника бойових дій;

мають підтверджені медичними документами обмеження за станом здоров’я;

особисто висловили бажання звільнитися зі служби.

Чому пропозиція поки що не змінює правила

Ці критерії є ініціативою Олексія Гончаренка, а не затвердженою підставою для демобілізації. Чинний порядок звільнення під час воєнного стану визначає стаття 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У ній передбачені конкретні підстави, серед яких досягнення граничного віку перебування на службі, висновок ВВК про непридатність, інвалідність, певні сімейні обставини та інші передбачені законом випадки. Вік 57–59 років і чотири роки безперервної служби самі по собі не дають права на звільнення.

Звернення Гончаренка має стати приводом для розгляду цього питання урядом та Міністерством оборони. Для реалізації запропонованого механізму знадобиться окреме нормативне рішення, що встановлює порядок та умови поетапного звільнення.

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