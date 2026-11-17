Бронювання за допомогою додатка "Дія". Фото: УНІАН

Під час оформлення бронювання підприємство може зіткнутися з розбіжністю у кількості військовозобов’язаних співробітників. Наприклад, кадрові документи та відомості з реєстру вказують на 118 осіб, тоді як портал "Дія" враховує 120. Така різниця може виникати через особливості обліку осіб, які працюють за сумісництвом, або через несинхронізовані дані державних реєстрів. У таких випадках роботодавцю важливо перевірити не лише загальний список персоналу, а й те, хто саме має враховуватися при розрахунку квоти.

Фахівці рекомендують паралельно з’ясовувати причину розбіжності та звертатися за актуалізацією інформації, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Чому система може показувати іншу цифру

Одна з можливих причин пов’язана з працівниками, які мають кілька місць роботи. Портал не завжди дозволяє автоматично визначити, за яким місцем роботи таку особу слід враховувати при розрахунку квоти.

Розбіжності можуть виникати, якщо відомості про працевлаштування ще не оновилися в реєстрах Пенсійного фонду та "Оберіг". Тому показник у заявці не завжди збігається з фактичною кількістю співробітників, яку підприємство має враховувати згідно з правилами бронювання.

Куди звертатися для перевірки даних

Роботодавцю рекомендують послідовно звірити інформацію та зафіксувати виявлені розбіжності. Для цього необхідно:

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перевірити іменний список військовозобов’язаних та відомості в електронному кабінеті Пенсійного фонду;

з’ясувати, чи є серед співробітників особи, які працюють за сумісництвом, яких слід враховувати за іншим місцем роботи;

за необхідності передати або уточнити відомості про трудові відносини через портал ПФУ;

якщо дані Пенсійного фонду правильні, надіслати звернення до ТЦК та служби підтримки "Дії", додавши скріншоти та підтверджуючі документи.

На порталі "Дія" раніше пояснювали, що причиною некоректного відображення може бути відсутність у реєстрі "Оберіг" підтвердження від Пенсійного фонду про офіційне працевлаштування особи. Для виправлення інформації передбачено передачу відомостей через електронний кабінет ПФУ у розділі комунікацій — "Відомості про трудові відносини". Після подання даних їх оновлення може зайняти до двох днів, після чого роботодавець може повторно запросити відомості.

Якщо в документах підприємства значиться 118 військовозобов’язаних, а форма бронювання показує 120, роботодавцю слід перевірити склад працівників з урахуванням чинних правил розрахунку квоти, а не покладатися лише на цифру в інтерфейсі.

До з’ясування причин розбіжностей варто зберегти поіменні списки, знімки екрана з реєстрів та відповіді державних органів. Ці матеріали допоможуть підтвердити, на підставі яких відомостей компанія розраховувала кількість працівників для бронювання.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE також писали про повноваження співробітників ТЦК та СП під час повітряної тривоги. Чи мають право військовозобов’язані громадяни не дотримуватися вказівок військових комісарів?

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ТЦК наклали великий штраф на керівника підприємства через те, що його працівники не з’явилися у призначений для перевірки військово-облікових документів час.