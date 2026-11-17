Бронирование с помощью приложения "Дия". Фото: УНИАН

При оформлении бронирования предприятие может столкнуться с расхождением в количестве военнообязанных сотрудников. Например, кадровые документы и сведения из реестра показывают 118 человек, тогда как портал "Дія" учитывает 120. Такая разница может возникать из-за особенностей учета совместителей или несинхронизированных данных государственных реестров. В подобных случаях работодателю важно проверить не только общий список персонала, но и то, кто именно должен учитываться при расчете квоты.

Специалисты рекомендуют параллельно выяснять причину расхождения и обращаться за актуализацией информации, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Почему система может показывать другую цифру

Одна из возможных причин связана с работниками, у которых несколько мест работы. Портал не всегда позволяет автоматически определить, по какому месту работы такого человека следует учитывать при расчете квоты.

Расхождения могут появляться, если сведения о трудоустройстве еще не обновились в реестрах Пенсионного фонда и "Оберіг". Поэтому показатель в заявке не всегда совпадает с фактическим количеством сотрудников, которое предприятие должно учитывать по правилам бронирования.

Куда обращаться для проверки данных

Работодателю рекомендуют последовательно сверить информацию и зафиксировать обнаруженные различия. Для этого необходимо:

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проверить поименный список военнообязанных и сведения в электронном кабинете Пенсионного фонда;

выяснить, есть ли среди сотрудников совместители, которых следует учитывать по другому месту работы;

при необходимости передать или уточнить сведения о трудовых отношениях через портал ПФУ;

если данные Пенсионного фонда верны, направить обращение в ТЦК и службу поддержки "Дії", приложив скриншоты и подтверждающие документы.

На портале "Дія" ранее объясняли, что причиной некорректного отображения может быть отсутствие в реестре "Оберіг" подтверждения от Пенсионного фонда об официальном трудоустройстве человека. Для исправления информации предусмотрена передача сведений через электронный кабинет ПФУ в разделе коммуникаций — "Відомості про трудові відносини". После подачи данных их обновление может занять до двух дней, после чего работодатель может повторно запросить сведения.

Если в документах предприятия числятся 118 военнообязанных, а форма бронирования показывает 120, работодателю следует проверить состав работников с учетом действующих правил расчета квоты, а не полагаться только на цифру в интерфейсе.

До выяснения причин расхождения стоит сохранить поименные списки, снимки экрана из реестров и ответы государственных органов. Эти материалы помогут подтвердить, на основании каких сведений компания рассчитывала количество работников для бронирования.

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