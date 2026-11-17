Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Getty Images

Вопрос поэтапного увольнения военнослужащих, которые находятся в армии с начала полномасштабной войны, вновь оказался в центре внимания. Народный депутат Алексей Гончаренко предложил начать такую процедуру с бойцов в возрасте от 57 до 59 лет, непрерывно проходящих службу с 2022 года. Соответствующее обращение он направил в Кабинет министров и Министерство обороны.

При определении очередности следует учитывать не только возраст, но и продолжительность службы, участие в боевых действиях и состояние здоровья, сообщают Новини.LIVE.

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Кого предлагают включить в первую очередь

Согласно инициативе депутата, претендовать на первоочередное увольнение смогут военнослужащие, которые соответствуют всем перечисленным требованиям:

достигли возраста от 57 до 59 лет;

непрерывно проходят военную службу не менее четырех лет;

были мобилизованы после начала полномасштабного вторжения в 2022 году;

непосредственно участвовали в боевых действиях и имеют статус участника боевых действий;

имеют подтвержденные медицинскими документами ограничения по состоянию здоровья;

лично выразили желание уволиться со службы.

Почему предложение пока не меняет правила

Эти критерии являются инициативой Алексея Гончаренко, а не утвержденным основанием для демобилизации. Действующий порядок увольнения во время военного положения определяет статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В ней предусмотрены конкретные основания, среди которых достижение предельного возраста пребывания на службе, заключение ВВК о непригодности, инвалидность, определенные семейные обстоятельства и другие предусмотренные законом случаи. Возраст 57–59 лет и четыре года непрерывной службы сами по себе не дают права на увольнение.

Обращение Гончаренко должно стать поводом для рассмотрения вопроса правительством и Министерством обороны. Для реализации предложенного механизма потребуется отдельное нормативное решение, устанавливающее порядок и условия поэтапного увольнения.

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