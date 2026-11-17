Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Getty Images

Проверка работы территориальных центров комплектования на Днепропетровщине выявила ряд недостатков при проведении мобилизационных мероприятий и взаимодействии с гражданами. Отдельные группы оповещения использовали автомобили без надлежащих номерных знаков, а их участники находились в балаклавах и без опознавательных знаков. Также проверяющие обратили внимание на отсутствие полицейских при некоторых мероприятиях и прерывистую запись с нагрудных камер.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после мониторингового визита представителей своего Офиса, сообщают Новини.LIVE.

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Мониторинг охватил областной ТЦК и СП, четыре его структурных подразделения, 68-й военный госпиталь и 239-й центр подготовки подразделений ВСУ. Представители Офиса омбудсмана также посетили Самаровскую и Днепровскую городские территориальные громады. По словам Дмитрия Лубинца, выявленные проблемы затрагивают несколько направлений деятельности военных учреждений и требуют реакции ответственных должностных лиц.

Замечания к работе групп оповещения

Среди претензий к организации мобилизационных мероприятий были случаи привлечения групп оповещения без участия полиции, использование транспорта без надлежащих регистрационных номеров и отсутствие идентификационных обозначений у отдельных участников. Омбудсман отдельно обратил внимание на ситуации, когда люди в балаклавах не имели видимых признаков принадлежности к соответствующим структурам. Анализ записей с бодикамер также показал, что видеофиксация проводилась с перерывами, хотя установленный порядок предусматривает непрерывную запись.

Еще одна проблема связана с информированием членов семей о местонахождении их близких. По данным мониторинга, в отдельных случаях родственникам сообщали такие сведения с опозданием, а некоторые сотрудники ТЦК недостаточно ориентировались в процедуре уведомления. Проверяющие отметили задержки при передаче информации между государственными реестрами и системой "Оберіг". В результате сведения об оформленном бронировании не всегда своевременно отображались в учетной системе территориальных центров.

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Отдельные замечания касались оформления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих: мониторинговая группа зафиксировала задержки с подготовкой необходимых документов. Также была отмечена недостаточная координация ТЦК со специалистами, которые сопровождают ветеранов и демобилизованных граждан.

В 68-м военном госпитале представители Офиса омбудсмана положительно оценили подготовку медицинского персонала и готовность учреждения принимать раненых. Вместе с тем они указали на несоответствие площади палат инфекционного отделения нормативам и недостаточное обеспечение военнослужащих хозяйственным имуществом.

Дмитрий Лубинец возложил ответственность за выявленные недостатки на военное руководство всех уровней, отдельно упомянув Главнокомандующего ВСУ. Он призвал принять меры для устранения проблем и напомнил, что ранее неоднократно обращал внимание на нарушения в работе территориальных центров комплектования.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как проверить собственный статус в системе воинского учета без посещения ТЦК. Для этого существуют несколько государственных реестров.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Чернигове судили местную медсестру, которая передавала военнообязанным мужчинам данные и перемещении по городу групп оповещения ТЦК.