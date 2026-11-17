Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Понять, как человек числится в системе воинского учета, можно без обязательного посещения территориального центра комплектования. Основные сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах содержатся в электронном реестре "Оберіг". Там фиксируется категория учета, информация о ТЦК, а также данные об отсрочке, бронировании или исключении из учета. Проверить собственную информацию позволяют несколько государственных сервисов.

Если сведения отсутствуют или содержат ошибки, их можно уточнить через соответствующие органы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

Реклама

Где посмотреть свою категорию учета

Одним из основных способов является приложение "Резерв+", которое отображает информацию из реестра "Оберіг". После авторизации пользователь может проверить, к какой категории относится, в каком ТЦК состоит на учете и какие сведения внесены в систему. В частности, приложение позволяет увидеть:

категорию воинского учета и наименование ТЦК;

сведения о бронировании или отсрочке;

дату исключения из учета, если такая информация внесена;

контактные данные и адрес;

электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Через приложение также можно обновить контактную информацию и отправить запрос на исправление неточностей. Однако подача такого запроса еще не означает, что сведения изменились: данные должны пройти проверку и обработку ответственными органами. Если приложение не находит запись или отображает отметку "Потребує уточнення", стоит воспользоваться доступными функциями исправления информации либо обратиться в ТЦК и СП.

Как проверить сведения другими способами

Получить информацию о воинском учете можно непосредственно в территориальном центре комплектования. Этот вариант особенно актуален, если данные в электронном приложении отличаются от бумажного военного билета или имеющихся документов.

Читайте также:

Сотрудники ТЦК могут проверить запись в реестре, объяснить категорию учета и при наличии документальных оснований внести необходимые изменения. Еще один способ получить военно-учетный документ — обратиться в ЦПАУ или воспользоваться соответствующей услугой на портале "Дія".

При проверке важно не путать пребывание на воинском учете с исключением из него: это разные правовые статусы. Если человек располагает документами, подтверждающими основания для исключения, но соответствующая отметка отсутствует в реестре, необходимо обратиться для сверки информации.

Само по себе отсутствие нужной записи в "Резерв+" не подтверждает, что человека исключили из учета. При расхождениях следует ориентироваться на проверенные сведения и документы, а не делать вывод только по одной отметке в приложении.

Напомним, Новини.LIVE писали о предложении одного из депутатов Верховной Рады по поводу критериев для демобилизации военнослужащих в 2027 году.

Ранее Новини.LIVE сообщали о медсестре, которую осудили за публикацию в мессенджере сведений о перемещениях по городу сотрудников ТЦК. Ей пришлось пойти на соглашение с прокурором.