Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Дізнатися, як особа зареєстрована в системі військового обліку, можна без обов’язкового відвідування територіального центру комплектування. Основні відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться в електронному реєстрі "Оберіг". Там фіксується категорія обліку, інформація про ТЦК, а також дані про відстрочку, бронювання або виключення з обліку. Перевірити власну інформацію дозволяють кілька державних сервісів.

Якщо відомості відсутні або містять помилки, їх можна уточнити через відповідні органи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Де переглянути свою категорію обліку

Одним з основних способів є додаток "Резерв+", який відображає інформацію з реєстру "Оберіг". Після авторизації користувач може перевірити, до якої категорії належить, у якому ТЦК перебуває на обліку та які відомості внесені до системи. Зокрема, додаток дозволяє побачити:

категорію військового обліку та найменування ТЦК;

відомості про бронювання або відстрочку;

дату виключення з обліку, якщо така інформація внесена;

контактні дані та адресу;

електронний військово-обліковий документ із QR-кодом.

Через додаток також можна оновити контактну інформацію та надіслати запит на виправлення неточностей. Однак подання такого запиту ще не означає, що відомості змінилися: дані мають пройти перевірку та обробку відповідальними органами. Якщо додаток не знаходить запис або відображає позначку "Потребує уточнення", варто скористатися доступними функціями виправлення інформації або звернутися до ТЦК та СП.

Як перевірити відомості іншими способами

Отримати інформацію про військовий облік можна безпосередньо в територіальному центрі комплектування. Цей варіант особливо актуальний, якщо дані в електронному додатку відрізняються від паперового військового квитка або наявних документів.

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Співробітники ТЦК можуть перевірити запис у реєстрі, пояснити категорію обліку та, за наявності документальних підстав, внести необхідні зміни. Ще один спосіб отримати військово-обліковий документ — звернутися до ЦНАПу або скористатися відповідною послугою на порталі "Дія".

Під час перевірки важливо не плутати перебування на військовому обліку з виключенням з нього: це різні правові статуси. Якщо особа має документи, що підтверджують підстави для виключення, але відповідна відмітка відсутня в реєстрі, необхідно звернутися для звірки інформації.

Сама по собі відсутність потрібного запису в "Резерв+" не підтверджує, що особу виключили з обліку. У разі розбіжностей слід орієнтуватися на перевірені відомості та документи, а не робити висновок лише на підставі однієї позначки в додатку.

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