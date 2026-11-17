Полицейские шевроны на форме правоохранителей. Фото: УНИАН

Предприятия, которые бронируют военнообязанных сотрудников, могут попасть в поле зрения правоохранителей в рамках расследований возможного фиктивного трудоустройства. Национальная полиция направляет работодателям запросы на предоставление кадровых, финансовых и других документов. Следствие проверяет, действительно ли забронированные работники выполняли свои обязанности и получали заработную плату.

Также правоохранителей интересуют обстоятельства оформления трудовых отношений и основания для предоставления бронирования, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Какие обстоятельства изучает следствие

В центре внимания правоохранителей находится реальность трудоустройства и хозяйственной деятельности компаний. Проверяется, выполняют ли сотрудники работу, соответствующую занимаемым должностям, ведет ли предприятие деятельность и начисляет ли оно зарплату.

Отдельно изучаются порядок оформления работников и документы, на основании которых компания получила возможность бронировать военнообязанных. По информации МВД, правоохранители также проверяют возможные схемы незаконного бронирования, которые могли затронуть почти 2,5 тысячи человек.

Какие документы могут потребовать у компании

Состав запрашиваемых материалов определяется обстоятельствами конкретного уголовного производства. В частности, следователей могут интересовать:

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сведения об общей численности персонала, приеме и увольнении сотрудников;

приказы о трудоустройстве и переводах, трудовые договоры, штатные расписания и должностные инструкции;

табели учета рабочего времени и документы, подтверждающие выполнение рабочих задач;

данные о начислении и выплате заработной платы;

списки забронированных работников, даты и основания предоставления бронирования;

документы, подтверждающие получение предприятием статуса критически важного.

Что означает запрос полиции для работодателя

Получение требования о предоставлении информации еще не свидетельствует о том, что предприятие нарушило закон или фиктивно оформило сотрудников. В соответствии со статьей 93 Уголовного процессуального кодекса Украины сторона обвинения вправе собирать доказательства, в том числе путем истребования и получения документов от предприятий. При этом временный доступ к документам в порядке статьи 159 УПК, если он предусматривает возможность принудительного изъятия, требует соответствующего определения следственного судьи или суда.

Работодателю важно внимательно изучить правовое основание обращения, полномочия отправителя, перечень запрашиваемых материалов и период, за который необходимо предоставить сведения.

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