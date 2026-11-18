Українські військовослужбовці у Львові. Фото: Getty Images

Процес мобілізації створює значне навантаження на Сухопутні війська, однак без нього армія не змогла б виконувати поставлені завдання. Він зазначив, що військовослужбовці разом із Національною поліцією беруть участь у заходах з перевезення людей, назвавши цю роботу непростою. Подібна діяльність нерідко отримує негативну оцінку в інформаційному просторі, але її значення для армії залишається суттєвим.

Про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Святослав Заїць в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляють Новини.LIVE.

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Військовослужбовець підкреслив, що мобілізаційні заходи є однією зі складових забезпечення роботи Сухопутних військ. Він визнав, що виконання таких завдань супроводжується суспільним резонансом, однак вважає їх необхідними для того, щоб підрозділи могли продовжувати свою діяльність і виконувати військові завдання.

Підготовка бійців та збереження їхнього життя

Ще одним пріоритетом командувач назвав підвищення якості підготовки військовослужбовців. Йдеться про базову загальновійськову підготовку, навчання за спеціальностями та адаптацію бійців перед направленням у райони виконання завдань. На думку Святослава Заїца, військовослужбовців необхідно готувати таким чином, щоб вони могли ефективно виконувати покладені на них обов’язки.

Окремо генерал наголосив на грамотному використанні військовослужбовців у підрозділах та необхідності дбати про них. Він назвав якісне навчання, адаптацію та розумне використання можливостей бійців важливими складовими роботи Сухопутних військ.

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У своїй заяві командувач наголосив як на забезпеченні мобілізаційного процесу, так і на підготовці військовослужбовців з урахуванням безпеки та збереження їхнього життя.

Раніше Новини.LIVE нагадували, що компанії, в яких працюють заброньовані українці, можуть потрапити під пильну увагу Національної поліції через фіктивне працевлаштування.

Також Новини.LIVE повідомляли, для яких категорій військовослужбовців може стати доступною демобілізація вже у 2027 році. Повинні збігтися кілька факторів, щоб люди змогли звільнитися з армії.