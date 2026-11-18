Украинские военнослужащие во Львове. Фото: Getty Images

Мобилизационный процесс создает значительную нагрузку на Сухопутные войска, однако без него армия не смогла бы выполнять поставленные задачи. Он отметил, что военнослужащие вместе с Национальной полицией участвуют в мероприятиях по доставке людей, назвав эту работу непростой. Подобная деятельность нередко получает негативную оценку в информационном пространстве, но ее значение для армии остается существенным.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц в интервью "Интерфакс-Украина", сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Военнослужащий подчеркнул, что мобилизационные мероприятия являются одной из составляющих обеспечения работы Сухопутных войск. Он признал, что выполнение таких задач сопровождается общественным резонансом, однако считает их необходимыми для того, чтобы подразделения могли продолжать свою деятельность и выполнять военные задачи.

Подготовка бойцов и сохранение их жизни

Еще одним приоритетом командующий назвал повышение качества подготовки военнослужащих. Речь идет о базовой общевойсковой подготовке, обучении по специальностям и адаптации бойцов перед направлением в районы выполнения задач. По мнению Святослава Заица, военнослужащих необходимо готовить таким образом, чтобы они могли эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

Отдельно генерал акцентировал внимание на грамотном применении военнослужащих в подразделениях и необходимости беречь их. Он назвал качественное обучение, адаптацию и разумное использование возможностей бойцов важными составляющими работы Сухопутных войск.

Читайте также:

В своем заявлении командующий выделил как обеспечение мобилизационного процесса, так и подготовку военнослужащих с учетом безопасности и сохранения их жизни.

Ранее Новини.LIVE напоминали, что компании, в которых работают забронированные украинцы, могут попасть под пристальное внимание Национальной полиции из-за фиктивного найма.

Также Новини.LIVE сообщали, для каких категорий военнослужащих может стать доступной демобилизация уже в 2027 году. Должны совпасть несколько факторов для того, чтобы люди смогли уволиться из армии.