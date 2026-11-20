Мобилизационная повестка. Фото: УНИАН

Уплата административного взыскания за непрохождение военно-врачебной комиссии не освобождает военнообязанного от необходимости пройти медицинское обследование. Если соответствующее требование остается невыполненным, ТЦК может направить новый вызов. Погашение предыдущего штрафа не отменяет обязанности урегулировать вопрос с воинским учетом.

Своевременное прохождение ВВК и внесение результатов в государственный реестр имеют в этой ситуации особое значение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.ua".

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После оплаты взыскания сведения о новом нарушении могут появиться в системе, если медицинский осмотр так и не состоялся. Вместо регулярной уплаты штрафов он рекомендует выполнить требование о прохождении комиссии. Пройдя обследование, необходимо убедиться, что его результаты внесены в реестр "Оберег". Если информация отсутствует или отображается некорректно, следует обратиться для уточнения учетных данных.

Почему ВВК не гарантирует получение брони

Завершение медицинского освидетельствования не означает автоматического предоставления отсрочки от мобилизации. Для бронирования должны быть соблюдены отдельные условия: предприятие должно иметь соответствующий статус, а работник — отвечать установленным требованиям. Прохождение ВВК не исключает направления повесток по другим законным основаниям. Наличие медицинского заключения и право на бронирование являются разными вопросами.

Отдельная возможность предусмотрена для некоторых работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для нужд Сил обороны. В установленных законодательством случаях для них может применяться временное бронирование сроком до 45 календарных дней, в течение которых необходимо урегулировать вопросы воинского учета. Этот механизм не распространяется автоматически на всех работников критически важных предприятий.

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Юрист советует сначала выяснить, какое именно нарушение отражено в учетных данных, затем пройти необходимое медицинское освидетельствование и проверить обновление информации в "Обереге". Если результаты ВВК внесены корректно, основание для повторной фиксации нарушения именно из-за непрохождения этого осмотра должно отпасть. При этом вопрос бронирования работодатель решает отдельно с учетом действующих требований.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Нацполиция направляет работодателям запросы на предоставление кадровых, финансовых и других документов из-за фиктивного трудоустройства ради бронирования.

Также Новини.LIVE писали, что в ВСУ считают относительно дальшейшей мобилизации и ее необходимости при обороне Украины.