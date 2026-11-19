Работа сотрудников ТЦК и СП с гражданами. Фото: Getty Images

Во время мобилизационных мероприятий представители ТЦК и СП могут предлагать военнообязанным подписать различные документы. Перед этим человек вправе ознакомиться с их содержанием и проверить внесенные сведения. Подписывать незнакомую бумагу, не понимая ее назначения, не стоит.

Порядок вручения повесток и оформления отказа от их получения определен постановлением Кабинета министров Украины №560, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Какие данные проверить в повестке

Если гражданину предлагают подтвердить получение повестки, прежде всего следует внимательно прочитать документ. В нем необходимо проверить:

фамилию, имя и дату рождения;

наименование территориального центра комплектования;

цель вызова;

дату, время и место прибытия;

регистрационный номер и сведения об уполномоченном должностном лице.

При необходимости можно попросить время для ознакомления и уточнить, разрешается ли сфотографировать документ для личного пользования. Подпись о получении повестки подтверждает факт ее вручения, но не означает согласия на мобилизацию. При этом отказ от подписи не гарантирует, что документ будет считаться неврученным.

Как фиксируется отказ от получения повестки

Постановление №560 предусматривает несколько способов подтверждения вручения: личную подпись, видеозапись передачи повестки или ознакомления с ее содержанием, а также фиксацию доведения до гражданина акта об отказе от получения документа. Если человек отказывается принять повестку, уполномоченный представитель составляет соответствующий акт. Его подписывают не менее двух членов группы оповещения, после чего документ передают руководителю ТЦК для решения вопроса о дальнейших действиях, включая возможное привлечение к административной ответственности.

Читайте также:

Отдельно следует различать отказ от получения повестки и отказ подписывать административный протокол. Во втором случае гражданин вправе ознакомиться с содержанием документа, предоставить объяснения и внести замечания, в том числе указать причины несогласия. Перед подписью важно выяснить, какой именно документ оформляется и какие правовые последствия может повлечь соответствующее действие.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что мобилизация в Украине сохранится как минимум в ближайшее время, поскольку в ВСУ считают нехватку кадров главной проблемой армии.

Также Новини.LIVE сообщали, кому из военнообязанных украинцев необходимо пройти повторную ВВК в 2027 году, и какие данные необходимо обновить в учетных документах.