Военнослужащий на осмотре у доктора. Фото: Getty Images

В 2027 году военнообязанным в Украине по-прежнему важно учитывать срок действия заключения военно-врачебной комиссии, если соответствующие правила не изменятся. Постановление ВВК, вынесенное для определения пригодности к военной службе в рамках мобилизации, действует 12 месяцев со дня прохождения медицинского осмотра. По истечении этого периода человека при наличии предусмотренных оснований могут направить на повторное обследование.

При этом завершение срока действия заключения само по себе не означает автоматического нарушения правил воинского учета, сообщают Новини.LIVE.

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В каких случаях могут назначить повторную ВВК

Необходимость нового медицинского освидетельствования определяется законодательством и наличием соответствующего направления. Повторный осмотр может потребоваться, если срок предыдущего заключения истек, если ранее военнообязанному установили временную непригодность и наступил срок нового обследования, либо если возникли другие предусмотренные законом основания.

Отдельные требования предусмотрены для граждан, которые ранее имели статус ограниченно пригодных и должны были пройти повторное освидетельствование после отмены этой категории.

Для граждан, имеющих отсрочку от мобилизации или бронирование, также действует отдельный порядок. В предусмотренных законодательством случаях их не направляют на ВВК в рамках мобилизационных процедур, однако существуют исключения.

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Повторное обследование также может быть связано с изменением состояния здоровья или другими обстоятельствами, предусмотренными нормативными актами. Если ранее была установлена временная непригодность, сроки нового осмотра определяются постановлением комиссии.

Что означает истечение 12 месяцев

Завершение годового срока действия заключения ВВК не означает, что военнообязанный автоматически нарушил правила учета или обязан самостоятельно проходить комиссию без направления. Вопрос о повторном освидетельствовании решается с учетом конкретных обстоятельств и действующего порядка.

Решение о полной непригодности к военной службе с исключением из воинского учета имеет иные правовые последствия, чем заключение о временной непригодности.

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